Sembrando Vida 2026: pagan 6,450 pesos al mes; así puedes registrarte y recibir el apoyo
El programa Sembrando Vida 2026 otorgará un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, además de insumos productivos, semillas, plantas, herramientas y acompañamiento técnico, a personas del campo que cumplan con los requisitos establecidos en Reglas de Operación publicadas este jueves 26 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El pago se entregará a mes vencido, mediante transferencias electrónicas u órdenes de pago, principalmente a través del Banco del Bienestar, y tendrá cobertura en 26 estados del país, con una meta de hasta 445 mil personas beneficiarias.
Por lo que el programa Sembrando Vida busca fortalecer la autosuficiencia alimentaria, la reactivación productiva y el desarrollo rural, con prioridad en comunidades con rezago social, presencia indígena y alta biodiversidad.
¿Cuánto paga Sembrando Vida 2026 y cómo se entrega el dinero?
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el programa otorgará:
Apoyo económico ordinario de 6 mil 450 pesos al mes, que se paga a mes vencido, mediante transferencias electrónicas u órdenes de pago, a través de la Tesorería de la Federación, el Banco del Bienestar u otras instituciones financieras autorizadas.
Además, contempla:
- Apoyos económicos adicionales, según disponibilidad presupuestal
- Apoyos en especie, como plantas, semillas, herramientas, viveros, biofábricas e insumos productivos
¿Quiénes pueden registrarse en Sembrando Vida 2026?
Pueden participar:
- Ejidatarios
- Comuneros
- Pequeños propietarios
- Jornaleros agrícolas
- Campesinas y campesinos
- Avecindados
Siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad, entre ellos:
- Ser mayor de edad
- Vivir en municipios con rezago social
- Contar con 2.5 hectáreas disponibles para un proyecto agroforestal
- Presentar identificación oficial y CURP
- Firmar una carta compromiso
El programa prioriza la participación de mujeres, comunidades indígenas y afromexicanas, así como territorios con alta biodiversidad.
Paso a paso: así es el registro a Sembrando Vida 2026
1. Prerregistro comunitario
- Se realiza mediante asambleas ejidales y comunales
- Personal del programa explica requisitos, obligaciones y beneficios
- Se levantan datos preliminares de las personas interesadas
2. Visitas de validación
Se realizan dos visitas obligatorias:
- Visita domiciliaria, para evaluar condiciones sociales
- Visita a la parcela, para verificar superficie, ubicación y viabilidad productiva
Asimismo, el personal tiene hasta 20 días naturales para completar las visitas. Si no se atienden, la solicitud se descarta.
3. Notificación
- En un plazo máximo de 30 días hábiles, se informa si la persona fue aceptada o no
- Si no hay respuesta en ese tiempo, se considera negativa ficta
Requisitos clave para no perder el apoyo
Para conservar el pago mensual de $6,450 pesos, las personas beneficiarias deben:
- Cumplir al menos 80% del plan de trabajo mensual
- Permitir también visitas de supervisión técnica
- Participar en su Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC)
- Usar correctamente los recursos económicos y productivos
- Evitar además prácticas que causen daño ambiental
El incumplimiento puede derivar en la cancelación definitiva del apoyo.
¿En qué estados opera Sembrando Vida 2026?
El programa tendrá cobertura en 26 entidades federativas, con una meta nacional de 445 mil beneficiarios:
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
¿Dónde pedir información o levantar quejas?
- Línea del Bienestar: 800 639 42 64
- Correo: demandasocial@bienestar.gob.mx
- Oficinas centrales: Paseo de la Reforma 116, CDMX
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.