Sembrando Vida 2026: pagan 6,450 pesos al mes; así puedes registrarte y recibir el apoyo

Ahora son 26 estados donde funciona Sembrando Vida. Foto: Cuartoscuro

El programa Sembrando Vida 2026 otorgará un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, además de insumos productivos, semillas, plantas, herramientas y acompañamiento técnico, a personas del campo que cumplan con los requisitos establecidos en Reglas de Operación publicadas este jueves 26 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El pago se entregará a mes vencido, mediante transferencias electrónicas u órdenes de pago, principalmente a través del Banco del Bienestar, y tendrá cobertura en 26 estados del país, con una meta de hasta 445 mil personas beneficiarias.

Por lo que el programa Sembrando Vida busca fortalecer la autosuficiencia alimentaria, la reactivación productiva y el desarrollo rural, con prioridad en comunidades con rezago social, presencia indígena y alta biodiversidad.

¿Cuánto paga Sembrando Vida 2026 y cómo se entrega el dinero?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el programa otorgará:

Apoyo económico ordinario de 6 mil 450 pesos al mes, que se paga a mes vencido, mediante transferencias electrónicas u órdenes de pago, a través de la Tesorería de la Federación, el Banco del Bienestar u otras instituciones financieras autorizadas.

Además, contempla:

Apoyos económicos adicionales , según disponibilidad presupuestal

, según disponibilidad presupuestal Apoyos en especie, como plantas, semillas, herramientas, viveros, biofábricas e insumos productivos

¿Quiénes pueden registrarse en Sembrando Vida 2026?

Pueden participar:

Ejidatarios

Comuneros

Pequeños propietarios

Jornaleros agrícolas

Campesinas y campesinos

Avecindados

Siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad, entre ellos:

Ser mayor de edad

Vivir en municipios con rezago social

Contar con 2.5 hectáreas disponibles para un proyecto agroforestal

para un proyecto agroforestal Presentar identificación oficial y CURP

Firmar una carta compromiso

El programa prioriza la participación de mujeres, comunidades indígenas y afromexicanas, así como territorios con alta biodiversidad.

Paso a paso: así es el registro a Sembrando Vida 2026

1. Prerregistro comunitario

Se realiza mediante asambleas ejidales y comunales

Personal del programa explica requisitos, obligaciones y beneficios

Se levantan datos preliminares de las personas interesadas

2. Visitas de validación

Se realizan dos visitas obligatorias:

Visita domiciliaria , para evaluar condiciones sociales

, para evaluar condiciones sociales Visita a la parcela, para verificar superficie, ubicación y viabilidad productiva

Asimismo, el personal tiene hasta 20 días naturales para completar las visitas. Si no se atienden, la solicitud se descarta.

3. Notificación

En un plazo máximo de 30 días hábiles , se informa si la persona fue aceptada o no

, se informa si la persona Si no hay respuesta en ese tiempo, se considera negativa ficta

Requisitos clave para no perder el apoyo

Para conservar el pago mensual de $6,450 pesos, las personas beneficiarias deben:

Cumplir al menos 80% del plan de trabajo mensual

Permitir también visitas de supervisión técnica

Participar en su Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC)

Usar correctamente los recursos económicos y productivos

Evitar además prácticas que causen daño ambiental

El incumplimiento puede derivar en la cancelación definitiva del apoyo.

¿En qué estados opera Sembrando Vida 2026?

El programa tendrá cobertura en 26 entidades federativas, con una meta nacional de 445 mil beneficiarios:

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

¿Dónde pedir información o levantar quejas?

Línea del Bienestar: 800 639 42 64

800 639 42 64 Correo: demandasocial@bienestar.gob.mx

demandasocial@bienestar.gob.mx Oficinas centrales: Paseo de la Reforma 116, CDMX

