“Morena no puede ser paraguas para la corrupción”, afirma Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los partidos políticos, entre ellos Morena, del que ella es parte, no deben ser un escudo para que sus militantes se dediquen a cometer delitos o corromperse.

“Es muy importante que sepan, porque además este alcalde es de Morena: ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sobre la detención del alcalde de Jalisco, Sheinbaum Pardo destacó que existieron denuncias y descartó investigaciones a funcionarios en general.

“En el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, que se quejaban de la situación y acusaban al presidente municipal y, a partir de ahí y de otras denuncias que se presentaron en la FGR se abre esta investigación”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria explicó, durante su conferencia de prensa, que todos los candidatos que lanza Morena para algún cargo público, se solicita información tanto a la Fiscalía General de la República (FGR) como a las fiscalías locales sobre la existencia de carpetas de investigación en contra de quien aspire a ser abanderado morenista en las elecciones.

“Lo que hace en su momento Morena es preguntarle a la Fiscalía General de la República, todos los que fueron candidatos a diputados locales, federales, presidentes municipales o gobernadores, si hay alguna carpeta de investigación. (Se pregunta también) a las fiscalías estatales de alguna de las personas relacionadas para ser candidata… No hay otro elemento que uno pueda tener más que la información de las autoridades” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, Sheinbaum Pardo negó que la administración tenga relación con el crimen organizado, afirmando que no se tendrían los resultados que se tienen en materia de seguridad.

“No tendríamos los resultados que tenemos si hubiera una colusión con crimen… lo que hay es un trabajo permanente del Gabinete de Seguridad en coordinación con todos los estados de la República para atender el problema de violencia en el país”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

