Derrame de petróleo contamina 170 km de costa entre Veracruz y Tabasco; pescadores denuncian pérdidas económicas

Derrame de chapopote en Veracruz y Tabasco afecta pesca Foto: Cuartoscuro

El derrame de petróleo en las costas de Veracruz se ha extendido a lo largo de 170 kilómetros (km), afectando también zonas de Tabasco, con impactos directos en comunidades pesqueras y ecosistemas marinos. La presencia de chapopote ha generado la muerte de peces y la migración de especies, afectando la actividad pesquera durante la temporada de Cuaresma.

Comunidades afectadas por derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco

Hasta el momento, se han reportado afectaciones en, al menos, 16 sitios de la costa, desde Pajapan, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco. Entre los lugares con presencia de chapopote se encuentran:

Punta San Juan

Playa Linda

Zapotitlán

Tecuanapan

Jicacal

La Bocana

Paquital

Punta Huazuntlán

Bocana Río Temoloapan en la Laguna del Ostión.

También se registran daños en:

Los Arrecifes

El Salado en Mecayapan

Peña Hermosa

Mirador Pilapa en Tatahuicapan

Barrillas en Coatzacoalcos, Veracruz

Barra Panteones en Paraíso

Sánchez Magallanes, Tabasco.

Impacto ambiental y económico en las comunidades pesqueras

En la Laguna del Ostión, la mancha de petróleo crudo afecta la producción de ostión, almejas, apacta, camarones y robalo, además de causar daños al manglar y a especies como cangrejos azules y peludos. Alrededor de 14 mil personas dependen de las actividades pesqueras y turísticas en Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan, Veracruz. Los pescadores han denunciado daños a redes y lanchas, así como riesgos a la salud al intentar retirar el chapopote por su cuenta.

Origen del petróleo y respuesta de autoridades

Hasta ahora, las autoridades no han informado el origen del derrame de petróleo. Pemex descartó responsabilidad tras inspecciones en sus instalaciones, mientras investigadores detectaron, con imágenes satelitales del 20 de febrero, una mancha de 37 km frente a Campeche.

Acciones de las comunidades y medidas urgentes

Las comunidades pesqueras e indígenas han liderado la limpieza del chapopote y la protección de la fauna y flora afectadas, aunque carecen de materiales y apoyo suficiente. Se solicita apoyo inmediato, coordinación entre autoridades, empresas y comunidades, así como estudios independientes para esclarecer la fuente del derrame de petróleo y reforzar los protocolos de prevención y atención.

Historial de derrames de petróleo en el Golfo de México

La situación se suma a un historial de derrames en el Golfo de México, como el registrado el 16 de octubre de 2025 en el río Pantepec, en Álamo Temapache, Veracruz, que evidencia la recurrencia de impactos en ecosistemas y comunidades pesqueras por la presencia de chapopote.

