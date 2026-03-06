Las de hoy | 6 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 6 de marzo de 2026

El Universal: Jefe de los Pakal compra autos de colección a precios de ganga

El secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Oscar Alberto Aparicio, reportó en su declaración patrimonial la posesión de cinco vehículos, incluidos modelos clásicos, adquiridos por montos de entre 12 mil y 100 mil pesos.

Reforma: Ante atorón, va por plan B

Podrían eliminar plurinominales, compactar al INE y ajustar gastos.

Milenio Diario: Senador de origen cheroqui, a Seguridad Nacional de EU

Kristi Noem, con el telón de Minneapolis y los dos asesinatos del ICE a cuestas, encabezará la iniciativa Escudo de las Américas; Markwayne Mullin, exluchador y “guerrero MAGA”, entra al relevo.

La Jornada: Mayor control de armas, exige Corte Interamericana

Los Estados están obligados a prevenir el tráfico ilícito de armas, señala el organismo.

Excélsior: EU le hunde a Irán más de 30 buques

Disminuyen los ataques con drones y misiles.

El Financiero: Lanzan México y EU primera ronda bilateral sobre el T-MEC

Ebrard y Greer instruyen a sus equipos iniciar el 16 de marzo discusiones preparatorias para la revisión conjunta del tratado.

El Economista: Arrancan México y EU la revisión preliminar del T-MEC en 10 días

Se fortalecerán las reglas de origen y las medidas de seguridad en las cadenas de suministro, informó Ebrard.

