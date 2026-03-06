Feminicidios y desapariciones en Morelos, Edomex y Sinaloa sacuden al país previo al Día Internacional de la Mujer

GENERANDO AUDIO...

Los casos de Kimberly Joselyn Ramos, Karol Toledo Gómez, Ana Karen Nute y Rubí Patricia Gómez volvieron a colocar en el centro la violencia contra las mujeres en México, a pocas horas del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, luego de que sus historias sacudieran a comunidades en Morelos, Estado de México y Sinaloa.

Casos recientes reavivan exigencias de justicia

Los nombres de Kimberly, Karol, Ana Karen y Rubí se sumaron a una lista de víctimas que, antes que cifras, eran estudiantes, hijas, amigas y madres, con historias y proyectos de vida.

Sus casos se conocieron en distintos puntos del país durante las últimas semanas, generando protestas, indignación y exigencias de justicia por parte de familiares, comunidades y colectivos.

El caso de Kimberly Joselyn Ramos en Morelos

En Morelos, el caso de Kimberly Joselyn Ramos, de 18 años, conmocionó a la comunidad universitaria.

La joven estudiaba Contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y era recordada por sus amigos como una persona alegre, cariñosa y muy cercana a su familia.

El 20 de febrero salió rumbo a la universidad y no regresó. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue localizado el 2 de marzo cerca del campus Chamilpa.

El hallazgo provocó protestas de estudiantes, docentes y familiares, quienes exigieron justicia por su muerte.

Karol Toledo Gómez también fue localizada sin vida

En el mismo estado, otro caso conmocionó a la comunidad universitaria.

Se trata de Karol Toledo Gómez, también estudiante, a quien sus compañeros describían como tranquila, dedicada a sus estudios y siempre dispuesta a ayudar.

Su desaparición fue reportada el 2 de marzo y su cuerpo fue localizado el jueves 5 de marzo.

Ana Karen Nute desapareció tras tomar un mototaxi

En el Estado de México, la historia de Ana Karen Nute, de 19 años, también generó indignación. Según su familia, la joven trabajaba y estudiaba para construir un mejor futuro.

Ana Karen pidió un mototaxi para regresar a su casa, pero nunca llegó. Posteriormente fue localizada sin vida el 3 de marzo, y el caso se investiga como feminicidio.

Rubí Patricia Gómez, madre buscadora asesinada en Sinaloa

En Sinaloa, el feminicidio de Rubí Patricia Gómez impactó especialmente a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Rubí era madre buscadora, dedicada a ayudar en la localización de personas desaparecidas.

Su asesinato provocó conmoción porque una mujer que buscaba a otros terminó sumándose a la lista de víctimas.

Cifras de violencia contra mujeres en México

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las problemáticas más graves en el país.

Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indican que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia.

Entre las formas de violencia se encuentran:

Económica

Psicológica

Emocional

Física

Sexual

Social

Acoso

Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que hasta 2025 desaparecen cuatro mujeres cada día en México.

Violencia sexual también afecta principalmente a mujeres

Otro dato relevante indica que más del 34% de las víctimas de abuso sexual en el país son niñas, niños y adolescentes, y casi el 80% son mujeres.

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Laura Esquivel Torres, señaló:

“Las niñas, niños y adolescentes representan más del 34% de las víctimas de este delito; y casi el 80% son mujeres. México ocupa el tercer lugar en violencia sexual infantil, solo después de Camboya y Tailandia”.

Casos recientes reflejan vulnerabilidad de niñas y mujeres

Recientemente también se dio a conocer en Chiapas el caso de una niña de 11 años embarazada, presuntamente tras ser abusada por su padrastro.

El hecho evidenció nuevamente la vulnerabilidad que enfrentan niñas y mujeres en el país.

Historias distintas, en estados diferentes, pero con un mensaje que se repite cada año con más fuerza en las calles: “Ni una más”.

A pocos días del 8 de marzo, estos casos recuerdan que la lucha contra la violencia hacia las mujeres sigue siendo una deuda pendiente en México.

