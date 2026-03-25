Derrame en el Golfo de México no es megaderrame, dice experto

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El derrame de petróleo en el Golfo de México ha generado preocupación por su impacto ambiental y económico; sin embargo, especialistas aseguran que no puede clasificarse como un megaderrame, sino como un derrame regional de gran magnitud.

Durante una entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en “A las Nueve en Uno”, el analista energético Ramsés Pech explicó que para clasificar un evento como megaderrame se necesita un cálculo técnico del volumen derramado. “Para considerar un megaderrame se tiene que hacer un cálculo sobre todo en el volumen, es decir, cuántos barriles fueron derramados”, señaló.

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