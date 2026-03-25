Derrame en Golfo: recolectan 128 toneladas de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco

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Derrame de petróleo aun no se controla. Cuartoscuro

El derrame de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco ha dejado 128 toneladas de residuos recolectados, informó Petróleos Mexicanos (Pemex), que mantiene labores de limpieza en más de 165 kilómetros de litoral mientras continúan las investigaciones para determinar el origen.

De acuerdo con el comunicado, los trabajos se concentran en zonas cercanas a los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, así como en Dos Bocas, Tabasco.

Derrame de hidrocarburo deja 128 toneladas recolectadas

Pemex detalló que las brigadas han logrado recuperar residuos impregnados de crudo mediante labores en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar.

Las acciones incluyen:

Recolección manual

Instalación de barreras de contención

Uso de cordones oleofílicos

Estas tareas buscan contener la dispersión del contaminante y evitar afectaciones en ecosistemas sensibles.

Apoyo a comunidades por derrame en Veracruz y Tabasco

Como parte de la atención a comunidades pesqueras, Pemex informó que se mantienen acciones de apoyo económico y social.

Entre las medidas destacan:

Suministro de 100 mil litros de combustible en el municipio de Pajapan

de combustible en el municipio de Pajapan Inversión de 15 millones de pesos a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA)

a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) Operación de una Unidad Médica Móvil desde el 17 de marzo

Además, la empresa incorporó a pobladores mediante esquemas de contratación temporal para labores de limpieza.

Investigación para determinar origen del hidrocarburo

Las autoridades mantienen una investigación técnica para identificar el origen del derrame.

Los trabajos incluyen:

Monitoreo con drones y buques

Análisis oceanográficos

Revisión de corrientes marinas

Inspección de infraestructura marítima y portuaria

Pemex señaló que también se solicitará información a operadores del sector energético.

Sobre una imagen difundida por una organización civil, la empresa indicó que se trata de una representación gráfica y no de una imagen satelital real.

Supervisión de autoridades ambientales

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), realizan inspecciones en la zona.

Entre las acciones reportadas:

11 recorridos de supervisión por parte de ASEA en municipios de Veracruz

de supervisión por parte de ASEA en municipios de Veracruz 5 requerimientos de información a empresas del sector energético

de información a empresas del sector energético Visitas a más de 32 sitios por parte de Profepa

Las revisiones incluyen playas, lagunas, ríos y zonas costeras en Veracruz y Tabasco.

Acciones tras identificar origen del derrame

Las autoridades informaron que, una vez determinado el origen, se aplicarán medidas conforme al marco legal vigente.

Estas acciones contemplan:

Sanciones administrativas

Responsabilidad penal

Medidas de reparación ambiental

También se prevé continuar con trabajos de restauración de ecosistemas y apoyo a comunidades afectadas.

Coordinación interinstitucional en el Golfo de México

En la atención del derrame participan diversas dependencias:

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Secretaría de Energía (Sener)

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

Las autoridades mantienen monitoreo en zonas marinas para recuperar hidrocarburo antes de que llegue a la costa.

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