Derrame de hidrocarburo en el Golfo de México: ¿Quiénes lo están investigando?

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Grupo interdisciplinario investiga derrame en el Golfo de México. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ordenó que un grupo interdisciplinario comience una investigación para saber qué fue lo que provocó y quiénes son los culpables del derrame de hidrocarburo que se registró en el Golfo de México, frente a las costas de Veracruz y Tabasco.

¿Quiénes van a investigar el derrame en el Golfo de México?

En su conferencia de prensa de este pasado martes 24 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que creó un grupo interdisciplinario para que comience una investigación y encuentre las causas y a los culpables del derrame de hidrocarburo que se registró en el Golfo de México.

Al respecto, anunció que este grupo está conformado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Energía (SENER), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Y es que indicó que la causa del derrame y todo lo que involucra, tiene que analizarse de manera interdisciplinaria.

De hecho, agregó que también le pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que ayude con sus peritos para conocer, a través de su propia investigación, lo que provocó el incidente, además de los impactos que ya está teniendo.

“Entonces, ellos se van a reunir hoy; mañana se van a reunir conmigo. De todas maneras, en este momento se sigue trabajando desde el primer momento en la zona y atendiendo a los pescadores”, dijo la presidenta y agregó que los resultados se darán a conocer a través de sus conferencias mañaneras.

Aún no identifican a la presunta empresa culpable

Por otra parte, Claudia Sheinbaum indicó que aún no tienen identificada a la empresa que sería presuntamente responsable del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México y que ha afectado a varios municipios de los estados de Veracruz y Tabasco.

“Todavía no se tiene identificada. PROFEPA dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada”, declaró en su conferencia de este pasado martes.

Y agregó que justo por esta razón, ordenó la creación del grupo interdisciplinario para conocer la identidad de la compañía, pero también para saber su aún existe alguna fuga, si ya no existe, o si fue nada más de una sola ocasión.

Sigue la limpieza en las costas mexicanas

También, la mandataria aseguró que sigue la limpieza en las costas mexicanas por este derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, agregando que se enviaron a más trabajadores de Pemex para seguir retirando el chapopote.

“Hay que decir que se está haciendo la limpieza, incluso se enviaron más trabajadores de Pemex para poder seguir con la limpieza”, dijo.

Igual aprovechó para decir que hay zonas en donde ya se limpió y se hicieron pruebas para saber si es viable la pesca. Aunque aceptó que siguen existiendo áreas donde todavía hay afectaciones.

Ya para acabar este tema, la presidenta dijo que se apoyará a los afectados por el derrame y que ella considera que no habrá un impacto en el turismo por este incidente, aunque esté por comenzar el periodo vacacional de Semana Santa.

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