Desaparecer en México: nuevo protocolo abre dudas en medio de crisis

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Foto: Cuartoscuro

El nuevo protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), elimina el término “persona no localizada” y establece la obligación de iniciar acciones inmediatas tras cualquier denuncia, como la apertura de una carpeta de investigación y la activación de mecanismos de búsqueda sin dilaciones.

Sin embargo, más allá del planteamiento normativo, los ajustes operativos han abierto un debate sobre cómo se activarán los procesos de búsqueda en la práctica.

Un cambio en la operación del sistema

La nueva redacción vincula la activación de mecanismos de búsqueda con dos elementos clave: la existencia de una carpeta de investigación y el registro del caso en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Esto implica que, en la práctica, el proceso de búsqueda se articula de manera más estrecha con el Ministerio Público y con el registro administrativo del caso.

Hasta ahora, el modelo mexicano se ha basado en el principio de iniciar la búsqueda de manera inmediata, incluso mientras se integran las investigaciones.

Con los cambios publicados en el DOF, el registro del caso, la integración de la carpeta de investigación y la clasificación inicial adquieren un papel más relevante en la activación de los mecanismos institucionales.

De acuerdo con el documento, la búsqueda inmediata contempla una entrevista inicial para recabar información, el registro del caso en el RNPDNO y su interconexión con herramientas como la Plataforma Única de Identidad y la emisión de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación.

Asimismo, el registro deberá incluir el número de carpeta de investigación asignada por la autoridad ministerial correspondiente.

Imagen: DOF

Riesgos en un contexto de información incompleta

En México, muchos casos de desaparición inician con información fragmentada o con dificultades para formalizar denuncias, lo que ha sido señalado en diversos informes de organismos de derechos humanos.

Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado casos en los que la activación de búsquedas se retrasa debido a fallas en la integración de carpetas de investigación o a omisiones institucionales.

En este contexto, la integración de la carpeta de investigación como requerimiento para registrar el caso en el RNPDNO podría retrasar el inicio de la búsqueda de personas desaparecidas.

Las cifras de la crisis

Al cierre de 2025, México acumulaba más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el RNPDNO, la cifra más alta registrada.

Sólo en 2025 se reportaron más de 34 mil casos, de los cuales alrededor de 4 de cada 10 continúan sin ser localizados.

Las desapariciones han mostrado una tendencia al alza en la última década, mientras que a nivel nacional se reportan decenas de casos cada día.

En distintas entidades del país, los reportes también reflejan incrementos recientes, particularmente en contextos de violencia como Sinaloa, donde se registraron más de 2 mil 200 desapariciones en 2025, uno de los niveles más altos del país, según medios.

Un debate abierto

Especialistas han advertido que, cuando la entrada al sistema de búsqueda depende de procesos penales o administrativos, existe el riesgo de que algunos casos queden fuera o no se activen de inmediato, especialmente aquellos con información limitada o clasificaciones iniciales ambiguas.

A nivel internacional, algunos países activan protocolos de búsqueda desde la denuncia o priorizan mecanismos independientes de investigación, lo que ha abierto el debate sobre los modelos más eficaces para responder a la desaparición de personas:

Colombia permite búsquedas inmediatas sin depender de investigación penal

España activa protocolos desde la denuncia

Argentina prioriza la coordinación de bases de datos

En México, el nuevo protocolo introduce ajustes que buscan fortalecer la coordinación institucional, pero también plantea interrogantes sobre su impacto en la rapidez con la que se activan las búsquedas.

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