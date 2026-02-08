Desperdicio de alimentos en México: tortillas, carne y leche entre los más afectados

GENERANDO AUDIO...

México entre los que más desperdician alimentos según Banco Mundial. Foto: UNOTV

México se encuentra entre los países donde más alimentos se desperdician, de acuerdo con datos del Banco Mundial y estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el país, una parte significativa de productos básicos no llega a consumirse, lo que genera impactos económicos y ambientales.

Según el documento Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México, publicado en 2013 por el Banco Mundial, cada año se desaprovecha 28.7% de las tortillas, 43.1% del pan blanco, 35.4% de la carne de res, 37.2% del arroz, 38.7% del pescado, 48.7% del camarón, 43.1% de la leche y 40.2% de la carne de puerco.

Estas cifras colocan a México como una de las naciones con mayores niveles de desperdicio de alimentos, pese a contar con el segundo banco de alimentos más grande, explicó Luis Fernando González Martínez, académico de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS) de la UNAM.

Pérdida y desperdicio de alimentos en México

El investigador señaló que existe una diferencia entre pérdida y desperdicio de alimentos. La pérdida ocurre desde la cosecha hasta que los productos llegan a los mostradores. El desperdicio sucede en almacenes, tiendas y hogares, cuando los alimentos ya están disponibles para el consumo.

Desde una perspectiva económica, el desperdicio representa recursos desaprovechados. A nivel mundial, alrededor del 30% de los alimentos se pierde o se desperdicia cada año, de acuerdo con estimaciones internacionales citadas por el académico.

Datos de la FAO indican que 14% de los alimentos se pierde entre la cosecha y la distribución, con un valor cercano a 400 mil millones de dólares. Otro 17% se desperdicia durante la distribución y entre los consumidores finales.

Impacto ambiental del desperdicio de alimentos

González Martínez advirtió que, si todos los desechos de alimentos del mundo se concentraran en un solo lugar, ocuparían el tamaño de un país y se convertirían en el tercer emisor de gases de efecto invernadero.

Durante su descomposición, los alimentos generan metano, un gas con mayor potencial contaminante que el dióxido de carbono (CO2). Estas emisiones contribuyen al calentamiento global y se relacionan con fenómenos como sequías, lluvias intensas y temperaturas extremas.

El Banco Mundial estima que el desperdicio de alimentos genera cada año cerca de 36 millones de toneladas de CO2, una cantidad comparable a las emisiones de casi 16 millones de automóviles. En términos de volumen, cada minuto se desecharía el equivalente a cuatro tráileres de comida.

Medidas para reducir el desperdicio

El académico de la UNAM señaló que una de las primeras acciones consiste en planear mejor el consumo de alimentos, como calcular porciones según el número de personas. Esta práctica ayuda a disminuir el desperdicio en los hogares.

También mencionó la economía circular como una alternativa para reutilizar productos, además de almacenar adecuadamente los alimentos para prolongar su vida útil. Comprar frutas y verduras de temporada, aprovechar sobras para nuevas comidas y separar residuos orgánicos para composta forman parte de estas prácticas.

Finalmente, indicó que adquirir productos locales puede reducir costos, apoyar a pequeños productores y disminuir pérdidas asociadas al transporte y la intermediación.

