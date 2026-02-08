Meloni llama “enemigos de Italia” a críticos de los Juegos Olímpicos de Invierno tras protestas y sabotajes

GENERANDO AUDIO...

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Foto: AFP.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó como “enemigos de Italia” a los críticos de los Juegos Olímpicos de Invierno, tras las protestas en Milán que derivaron en enfrentamientos con la policía y en un sabotaje ferroviario que afectó a la red nacional de trenes en Italia.

Los hechos ocurrieron durante el primer día completo de competencias de los Juegos de Invierno que se celebran de manera conjunta en Milán y Cortina d’Ampezzo. Las autoridades italianas informaron que los disturbios incluyeron actos violentos al margen de una manifestación y daños intencionales a la infraestructura ferroviaria.

Meloni reconoció el trabajo de miles de italianos involucrados en la organización del evento deportivo y criticó a los grupos que, según sus palabras, buscaron proyectar una imagen negativa del país a nivel internacional.

Protestas en Milán durante los Juegos Olímpicos de Invierno

Un grupo de aproximadamente 100 manifestantes se separó del contingente principal de una protesta y lanzó petardos, bombas de humo y botellas contra elementos de la policía en distintas zonas de Milán. Las autoridades estimaron que cerca de 10 mil personas participaron en la movilización general.

Las protestas estuvieron motivadas por el incremento en los costos de la vivienda y preocupaciones medioambientales relacionadas con la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno. La policía desplegó operativos para contener los disturbios y resguardar instalaciones estratégicas.

Sabotaje ferroviario en Italia activa investigación oficial

El Ministerio de Transporte de Italia confirmó que se inició una investigación por presunto terrorismo tras el sabotaje ferroviario registrado cerca de la ciudad de Bolonia. De acuerdo con el reporte oficial, se detectaron tres incidentes distintos en la red ferroviaria nacional.

Los daños provocaron retrasos de hasta dos horas y media en servicios de trenes de alta velocidad, interurbanos y regionales. Las autoridades señalaron que los responsables enfrentarán demandas por daños y perjuicios multimillonarios.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría de los ataques, los cuales fueron comparados por funcionarios con actos similares ocurridos durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024.

COI condena violencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

El Comité Olímpico Internacional (COI) condenó los hechos violentos registrados durante las protestas en Milán. Su portavoz, Mark Adams, afirmó que la protesta pacífica es legítima, pero subrayó que la violencia no tiene cabida en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El COI reiteró que el evento busca transmitir un mensaje de unidad y paz a nivel global, mientras las competencias continúan bajo medidas de seguridad reforzadas.