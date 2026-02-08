México importará 110 millones de moscas estériles contra el gusano barrenador

GENERANDO AUDIO...

México importará moscas para paliar el gusano barrenador. Getty

México importará hasta 110 millones de moscas estériles por semana para contener el gusano barrenador del ganado, luego de nueve meses del cierre de la frontera a las exportaciones hacia EE. UU., medida aplicada desde el 11 de mayo de 2025. La estrategia busca reforzar el control sanitario y acelerar la reapertura comercial.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) invertirá 9 millones 487 mil pesos en la importación de pupas estériles del gusano barrenador y huevecillos de mosca del Mediterráneo, como parte de un programa de control biológico. El objetivo es reducir la reproducción de la plaga mediante la técnica de insectos estériles.

Contrato y logística de importación

El 30 de enero, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de Senasica adjudicó el contrato a Agencias Aduanales Arjo S.A. de C.V. El acuerdo contempla servicios de despacho aduanero para la importación diaria y semanal del material biológico.

De acuerdo con la licitación, el programa considera:

Importación diaria de cinco litros de huevecillos de mosca del Mediterráneo desde Guatemala hacia la Planta Moscamed

desde Guatemala hacia la Importación semanal de entre 30 y 110 millones de pupas estériles del gusano barrenador desde Panamá

del gusano barrenador desde Panamá Operación todos los días del año, incluidos fines de semana y días festivos

Puntos de recepción y tiempos operativos

El material biológico podrá recibirse en instalaciones designadas por Senasica. Entre los puntos considerados están los aeropuertos internacionales de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en Chiapas, además de otros sitios estratégicos para su movilización.

El documento establece que las pupas deberán arribar a la frontera de Chiapas con Guatemala alrededor de las 8:00 horas para el despacho aduanero. Posteriormente, deberán llegar a los centros de dispersión cerca de las 10:00 horas. La empresa contratada deberá contar con personal disponible en domingos y días festivos, y prever imprevistos logísticos desde Panamá.

Impacto del cierre fronterizo en el sector

El cierre de la frontera al ganado mexicano en pie hacia EE. UU., durante la administración del actual presidente Donald Trump, provocó afectaciones económicas al sector pecuario. De acuerdo con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), el impacto se estima en 15 mil millones de pesos.

Por otra parte, las pérdidas se asocian con la suspensión de exportaciones, mayores costos de control sanitario y medidas de vigilancia zoosanitaria. El control del gusano barrenador resulta clave para recuperar el estatus sanitario del ganado mexicano.

Producción nacional de moscas estériles

La presidenta Claudia Sheinbaum informó también que la planta de producción de moscas estériles en Chiapas estará lista durante el primer semestre del año. La instalación permitirá producir material biológico en el país y reducir la dependencia de importaciones.

Finalmente, vale recordar que, la técnica de insectos estériles se ha utilizado durante décadas para disminuir poblaciones de plagas. Consiste en liberar moscas estériles que, al aparearse, no generan descendencia, lo que reduce la propagación del gusano barrenador.

