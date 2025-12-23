GENERANDO AUDIO...

Autoridades federales detuvieron a cuatro sujetos, presuntamente vinculados a “Los Chapitos”, en operativos realizados en Sinaloa y Jalisco, entre ellos dos hombres que serían cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín el “Chapo” Guzmán, informó el Gabinete de Seguridad.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de trabajos de inteligencia y combate a generadores de violencia.

En Jalisco, dos de los detenidos presuntamente fungían como operadores financieros de dicha organización criminal, mientras que en Sinaloa fue capturado un sujeto identificado como líder de una célula delictiva con órdenes de aprehensión vigentes.

En el estado de Jalisco, las autoridades ejecutaron órdenes de cateo en dos domicilios ubicados en el municipio de Zapopan, en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde fueron detenidos dos hombres de 44 y 69 años de edad, señalados como presuntos operadores financieros de un grupo delictivo, presuntamente “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, los detenidos fueron identificados como Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “7”, y Mario Lindoro Elenes, alias “Niño”.

Lindoro Navidad sería cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, mientras que Lindoro Elenes sería su suegro. Ambos estarían vinculados a la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, sin que hasta el momento se haya definido su responsabilidad legal.

Durante los cateos, los efectivos aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y diversos equipos electrónicos.

Operativo en Sinaloa deja dos detenidos más

En una acción distinta, realizada en el estado de Sinaloa, fuerzas federales ubicaron en Mazatlán a un sujeto señalado como presunto líder de una célula criminal con presencia en la región, quien contaba con tres órdenes de aprehensión vigentes.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Los Caracoles, donde los agentes detectaron al individuo cuando viajaba en un vehículo acompañado de otra persona. Tras marcarles el alto y realizar una revisión de seguridad, se les aseguraron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana y equipos de radiocomunicación y telefonía.

Ambos hombres, de 37 y 40 años, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

