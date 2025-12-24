GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el número de fallecidos en el accidente aéreo en Texas subió a seis, de las ocho personas que viajaban a bordo de una aeronave naval mexicana que sufrió un accidente en las inmediaciones de Galveston, Texas, durante una operación de carácter humanitario. Las dos personas sobrevivientes se reportan estables y reciben atención médica.

En un comunicado oficial, la Marina explicó que, con apoyo de autoridades locales de Estados Unidos, fue localizado el último cuerpo que permanecía pendiente de ubicar, el cual lamentablemente fue encontrado sin vida. Con ello, se confirmó el saldo final del accidente ocurrido un día antes, durante un vuelo con fines médicos.

La dependencia expresó su profundo pesar por lo ocurrido y reiteró que mantiene coordinación interinstitucional e internacional, así como acompañamiento cercano a los familiares de las víctimas, para brindarles apoyo y atención en este momento de dolor. Destacó también el respaldo recibido por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado General de México en Houston y autoridades estadounidenses.

Un vuelo por la vida que terminó en tragedia

Entre las víctimas se encuentra Federico Efraín, un niño de apenas 2 años, originario de Escárcega, Campeche. El menor viajaba rumbo a Estados Unidos para recibir atención médica especializada tras sufrir graves quemaduras en más del 40% de su cuerpo.

De acuerdo con el testimonio de su tío, Henry Ramírez, el accidente que cambió la vida del niño ocurrió en su hogar, cuando cayó en una olla con agua hirviendo. Tras la emergencia, la familia enfrentó dificultades para recibir atención inmediata y para acceder a una ambulancia, por lo que decidieron trasladarlo por sus propios medios a Mérida, Yucatán, donde finalmente fue atendido en el Hospital Agustín O’Horán.

Ahí surgió una última esperanza: trasladarlo a Estados Unidos con apoyo de la Fundación Michou y Mau, especializada en la atención de personas con quemaduras graves. Sin embargo, el avión que lo transportaba no logró llegar a su destino y se desplomó cuando estaba por aterrizar en Galveston.

“Todo estaba listo para que él viajara y pudiera mejorar, pero sucedió esta desgracia”, relató su tío, quien también compartió el profundo dolor que atraviesa la familia, especialmente el padre del menor, devastado por la pérdida.

Apoyo a la familia y visa humanitaria

Tras el accidente, las autoridades otorgaron una visa humanitaria a Edward Ramírez, padre de Federico, para que pueda viajar a Estados Unidos, realizar los trámites correspondientes para la recuperación del cuerpo de su hijo y acompañar a su esposa, quien permanece hospitalizada.

El alcalde de Escárcega, Juan Carlos H. Rath, dijo que este apoyo fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno de Campeche, autoridades municipales y el Gobierno federal. Asimismo, la secretaria de Gobierno estatal, Liz Hernández, confirmó que se brinda acompañamiento integral a la familia, incluyendo gestiones consulares y respaldo institucional, por instrucciones de la gobernadora Layda Sansores.

Lo que se sabe del accidente

La Semar detalló que la aeronave accidentada fue un King Air ANX 1209, perteneciente a la Marina mexicana. En ella viajaban ocho personas: cuatro integrantes de la tripulación naval y cuatro civiles. El vuelo había salido de Mérida, Yucatán, con destino al sur de Texas y se realizaba en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación, y las autoridades han señalado que la información continuará actualizándose conforme avancen las indagatorias.

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la caja negra de la aeronave será clave para determinar las causas del desplome.

“Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”, afirmó la presidenta.

