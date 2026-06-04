Cae excolaborador de García Luna por desvío de 5 mil mdp

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Excolaborador de García Luna. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en la Ciudad de México a Antonio “N”, exfuncionario federal señalado por su presunta participación en una red de desvío de recursos públicos vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La captura se realizó en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FGR investiga desvío de más de 5 mil millones de pesos

Según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la red investigada habría utilizado contratos simulados y empresas fachada para desviar más de 5 mil millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

De acuerdo con indagatorias, durante su encargo como coordinador general de Centros Federales de Readaptación (CEFERESOS), Antonio “N” firmó contratos para la construcción de ocho prisiones federales, entre 2013 y 2018, periodo en que posiblemente habría participado en el desvío de recursos públicos.

La investigación continúa para determinar el alcance de las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Aseguran dinero e identificaciones falsas

Durante el operativo, agentes de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron 2 mil 500 dólares, 36 mil 590 pesos, teléfonos celulares e identificaciones presuntamente apócrifas con distintos nombres.

Tras su captura, el excolaborador de García Luna fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el CEFERESO No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Será un juez quien determine su situación jurídica en los próximos días.

¿Quién es Antonio, el excolaborador de García Luna que fue detenido?

De acuerdo con la FGR, Antonio “N” se desempeñó como Coordinador General de Centros Federales entre 2013 y 2018.

Las investigaciones apuntan a que habría formado parte de una presunta estructura encabezada por García Luna, integrada por familiares, colaboradores y empresarios que habrían participado en esquemas para desviar recursos públicos.

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