Desaparecer la USICAMM: lo que propone SEP a CNTE para terminar paro y protestas

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SEP plantea a CNTE desaparecer la USICAMM. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, presentó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) una propuesta formal para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) durante 2026, uno de los principales reclamos del magisterio disidente en las negociaciones con el Gobierno federal.

Mario Delgado dio a conocer la propuesta planteada a los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual contempla la elaboración de una iniciativa de reforma que sería presentada ante el Congreso de la Unión hasta el 14 de septiembre próximo.

#TuSecretarioInforma📢🗞| Esta es la propuesta que le hicimos hoy a las y los representantes de la #CNTE para lograr la reforma a la USICAMM en este mismo año. pic.twitter.com/ZqP40J7MZF — Mario Delgado (@mario_delgado) June 3, 2026

¿Cuál es la propuesta para desaparecer la USICAMM?

De acuerdo con el documento presentado por la SEP, el proceso se desarrollaría en cinco etapas:

15 de junio: instalación de una mesa plural para elaborar la propuesta de reforma Del 16 de junio al 20 de julio: diagnóstico de la situación actual, que incluirá: Análisis del marco jurídico previo a la reforma educativa de 2013

Revisión de los artículos 3.° y 123 constitucionales

Derechos laborales.

Mecanismos de ingreso, promoción y ascenso

Escalafón y promoción horizontal

Legislación federal y estatal

Transparencia y combate a la corrupción

Bilateralidad

Formación continua Del 21 de julio al 17 de agosto: elaboración del proyecto de iniciativa de reforma Del 18 al 31 de agosto: consulta democrática con el magisterio 14 de septiembre: presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión

La Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que mantiene su disposición para concretar la desaparición de la USICAMM mediante acuerdos construidos a través del diálogo con el magisterio.

Gobierno federal insiste en mantener las negociaciones

Previo a la presentación de la propuesta, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el Gobierno federal expuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) distintos planteamientos para atender algunas de sus principales demandas.

La funcionaria reiteró el llamado a mantener abiertas las mesas de diálogo y pidió que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica.

En conferencia de prensa informamos los planteamientos que hicimos a la #CNTE y las propuestas para atender sus principales demandas. Reiteramos el llamado a mantener el diálogo y a ejercer el derecho a la libre manifestación de manera pacífica. 🇲🇽 @Claudiashein @mario_delgado… pic.twitter.com/axF3stSqyu — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 3, 2026

La negociación ocurre en medio de las movilizaciones y el paro nacional que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en diversos estados del país, donde exigen, entre otros puntos, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y cambios en los mecanismos de promoción docente.

La desaparición de la USICAMM es una de las principales demandas de la CNTE

La posible eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) ha sido uno de los reclamos más recurrentes de la Coordinadora en los últimos años, al considerar que el actual sistema afecta los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de las y los docentes.

Con la propuesta presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno federal busca avanzar en una reforma que podría redefinir el esquema de carrera magisterial en México. Sin embargo, el avance de la propuesta dependerá de los acuerdos que se alcancen con el magisterio y de la eventual aprobación legislativa prevista para el segundo semestre de 2026.

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