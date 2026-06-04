¿Visa cancelada? Afirman que Durazo mantiene acceso a EE. UU. por otra vía

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Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, habría ingresado a Estados Unidos con un permiso especial conocido como “parole”, luego de que presuntamente le fuera retirada su visa, aseguró el periodista especializado en narcotráfico y crimen organizado, Luis Chaparro, durante una entrevista Uno TV.

“Hoy por hoy, cruza con un “parole” como lo confirma el reportaje en ‘LA Times’, así lo dijimos nosotros también en aquel entonces; está utilizando esta figura de un permiso especial, que usualmente se le otorga a informantes o colaboradores del Gobierno de Estados Unidos”. Luis Chaparro, especialista en narcotráfico

De acuerdo con Chaparro, la investigación relacionada con Durazo tendría más de un año de antigüedad y estaría vinculada a información obtenida por fuentes dentro del Gobierno estadounidense. El periodista señaló que previamente publicó datos sobre la supuesta cancelación de la visa del mandatario sonorense y sobre documentos en los que aparecería su apellido asociado a una investigación federal.

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