Diálogo sin resultado: transportistas y campesinos de no lograr acuerdo advierten bloqueos en febrero

GENERANDO AUDIO...

Advierten bloqueos en febrero si no hay soluciones. FOTO: Cuartoscuro

El diálogo entre transportistas, campesinos y el Gobierno federal terminó sin acuerdos este jueves 15 de enero, tras una reunión encabezada por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, junto con representantes de Gobernación, Economía y Bienestar. Las organizaciones advirtieron que, de no haber soluciones, retomarán movilizaciones y bloqueos en febrero.

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) informaron que este viernes, a las 11:00 horas, se reanudará el encuentro para intentar definir una agenda de trabajo de dos semanas, con temas específicos y plazos claros.

Transportistas y campesinos retoman diálogo con gobierno federal

Durante la mesa de trabajo, los productores campesinos insistieron en dos demandas centrales: sacar los granos básicos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la liberación inmediata de pagos pendientes de apoyos a productores.

Baltazar Valdez, delegado del FNRCM en Sinaloa, aseguró que existe resistencia por parte de las autoridades, ya que las organizaciones proponen un cambio en el modelo agroalimentario del país, enfocado en la autosuficiencia alimentaria.

Explicó que modificar las reglas del tratado comercial tiene implicaciones internacionales, pero sostuvo que, desde la perspectiva de los campesinos, no hay otra alternativa viable para rescatar al campo mexicano y garantizar la producción nacional de alimentos básicos.

Exigen pagos pendientes y advierten movilizaciones

Otro de los puntos clave fue la exigencia de que los pagos de apoyos pendientes y el esquema de pignoración queden claramente definidos y se liberen antes de que termine enero. Valdez señaló que este compromiso debe cumplirse en lo que resta del mes.

Advirtió que, si en las próximas dos semanas no hay avances concretos ni respuestas favorables, las organizaciones podrían iniciar manifestaciones en carreteras y aeropuertos a nivel nacional.

Por su parte, los transportistas señalaron que el tema de la seguridad en carreteras no fue abordado en la reunión de este miércoles, pese a que es una de sus principales preocupaciones, debido a los constantes robos y hechos de violencia en las vías federales.

El encuentro de mañana será clave para determinar si se logra una ruta de solución o si el conflicto escala con bloqueos y protestas en febrero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.