Diputados avalan en comisiones el dictamen contra las “pensiones doradas”, se votaría este miércoles en el pleno

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Foto: Getty Images

Por unanimidad de 26 votos a favor, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al artículo 127 Constitucional en materia de límites a las jubilaciones y pensiones.

Con ello se eliminan las llamadas “pensiones doradas” que reciben ex altos funcionarios de confianza del Banco de México (Banxico), Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) y de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

La reforma busca que estos exempleados no puedan percibir más de 70 mil pesos mensuales, es decir, la mitad de lo que percibe la presidenta Claudia Sheinbaum. En la reunión de la comisión participaron representantes de extrabajadores pensionados.

Adán Oviedo de Jubilados de Pemex consideró que esta es una medida confiscatoria de su patrimonio, contrastó la cifra de los 5 mil millones de pesos que se piensa ahorrar eliminando las “pensiones doradas“, con lo que representa el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el huachicol fiscal y las cuentas por aclarar del último año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras.

“Con mil millones de pesos al año que se va a ahorrar en el presupuesto federal con esta reducción de las pensiones quiero contrastarlo con la suma de la cancelación del aeropuerto, el huachicol fiscal, y el último año de ejercicio de la pasada administración federal, que hay cuentas por aclarar en la Auditoría Superior de la Federación, en fin”

Adán Oviedo / representante de Jubilados de Pemex

Por su parte, Rosa Galaz Dávila, representante de Jubilados de Confianza de la CFE, indicó que la reforma viola el principio de retroactividad.

“Violación a principio de la retroactividad y certeza jurídica, nuestras jubilaciones son legales transparentes y auditables. Se sustentan en un marco normativo pactado con el Estado mexicano, generando derechos adquiridos que forman parte de nuestro patrimonio legítimo”

Rosa Galaz Dávila / representante de Jubilados de Confianza de la CFE

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva de San Lázaro para ser programado este miércoles para su discusión y votación.

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