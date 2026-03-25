Difunden supuestos videos de fauna afectada por derrame de petróleo en Veracruz

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Imágenes muestran fauna impactada por derrame en Veracruz. Foto: Cuartoscuro

Tras el derrame de hidrocarburos en costas de Veracruz, usuarios en redes sociales han difundido imágenes y videos que muestran a fauna silvestre presuntamente afectada, particularmente en playas del estado de Veracruz.

Entre los registros compartidos, destaca el caso de un delfín encontrado sin vida, así como el hallazgo de tortugas marinas muertas, lo que ha generado preocupación sobre el impacto ambiental del incidente.

Usuarios reportan animales afectados por hidrocarburos

De acuerdo con publicaciones en la red social X, diversas especies han sido localizadas en condiciones que apuntan a una posible afectación por contaminación.

En uno de los casos difundidos, se observa a un delfín con restos visibles de hidrocarburo en su cuerpo, lo que generó señalamientos sobre una posible relación con el derrame.

Usuarios también documentaron el caso de un pelícano, aparentemente agonizando en la playa, lo que se suma a los reportes de fauna afectada en el Golfo de México.

De acuerdo con publicaciones en redes, estos avistamientos continúan registrándose en costas de Veracruz y Tabasco, sin que hasta el momento se haya informado sobre atención específica a estos casos por parte de autoridades.

Asimismo, se reportó el hallazgo de al menos cuatro tortugas muertas en playas de la entidad, lo que ha sido documentado por usuarios mediante fotografías y videos.

Hasta el momento, estas versiones provienen de reportes ciudadanos y no han sido confirmadas en su totalidad por autoridades ambientales.

Gobierno de Veracruz descarta hidrocarburos como causa de muerte del delfín

En contraste, el Gobierno estatal, a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), emitió un comunicado en el que descarta que la muerte del delfín esté relacionada con contaminación por hidrocarburos.

Según el informe, tras una inspección técnica al ejemplar —una hembra de la especie Tursiops truncatus— se determinó que presentaba un avanzado estado de descomposición.

“El análisis físico determinó como causa más probable de muerte una hemorragia severa derivada de una lesión traumática”.

La autoridad también indicó que no se detectaron residuos contaminantes en el organismo del animal durante la revisión interna.

Continúan investigaciones y monitoreo ambiental

El caso se mantiene bajo seguimiento de autoridades ambientales, que realizan labores de inspección y monitoreo en la zona afectada. Mientras tanto, los reportes ciudadanos continúan documentando posibles afectaciones a la fauna, lo que ha generado atención sobre el impacto del derrame en el ecosistema costero.

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