Infonavit amplía créditos: ahora también para trabajadores independientes

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Infonavit amplía créditos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobó un nuevo esquema que permitirá otorgar créditos de vivienda a trabajadores independientes y migrantes en México. La medida fue avalada en la sesión 929 del Consejo de Administración, encabezada por el titular del Instituto, Octavio Romero Oropeza.

Con este cambio, personas sin relación laboral formal podrán acceder a financiamiento para comprar, construir o mejorar la vivienda.

Créditos Infonavit: quiénes podrán acceder

La modificación al Modelo Único de Originación permitirá ampliar el acceso a créditos Infonavit a sectores que antes no podían solicitarlo.

Entre los beneficiarios están:

Trabajadoras del hogar

Periodistas

Músicos

Migrantes

El objetivo es que estas personas puedan utilizar su Subcuenta de Vivienda para obtener financiamiento.

Infonavit amplía acceso a vivienda en México

El Consejo del Infonavit, integrado por sectores empresarial, obrero y gobierno, aprobó por unanimidad este ajuste.

Durante el anuncio, representantes sindicales destacaron que la medida permitirá por primera vez que sectores como músicos tengan acceso real a un crédito de vivienda.

También se resaltó que esta iniciativa forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, que busca ampliar el acceso a vivienda digna.

Programa de Vivienda: meta de casas para 2026

El director del Infonavit señaló que la entrega de viviendas se acelerará en los próximos meses.

Se prevé que a partir de diciembre de 2026 se alcancen hasta 15 mil viviendas mensuales como parte del programa.

Además, el Instituto reforzará la promoción de estos créditos junto con sindicatos para que más trabajadores aprovechen los beneficios.

Con este esquema, el Infonavit busca incluir a más sectores, como migrantes y trabajadoras del hogar, para que tengan acceso a la vivienda.

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