Corte ratifica reducción de pena para asesino de perros Athos y Tango

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Asesino de Athos y Tango podría librar prisión. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la reducción de la condena contra el responsable de envenenar a los perros rescatistas Athos y Tango, en un caso que ha generado indignación entre colectivos animalistas.

La decisión se da luego de que el máximo tribunal desechó el recurso promovido por el dueño de los animales, al considerar que no planteaba temas de constitucionalidad, por lo que no podía ser revisado.

Corte no analiza el fondo del caso y deja firme sentencia reducida

De acuerdo con la SCJN, el recurso de revisión presentado por Édgar Martínez Olguín, entrenador de los perros, no cumplía con los requisitos necesarios para ser atraído.

El tribunal determinó que el caso solo planteaba cuestiones legales sobre la aplicación de normas, pero no un problema directo con la Constitución, condición necesaria para que la Corte intervenga.

En la práctica, esto significa que la Corte no analizó si la reducción de la pena fue correcta o no, y dejó firme la resolución previa.

Sentencia se reduce tras reclasificar a perros de rescate como animales domésticos

Con esta decisión, queda vigente lo establecido por un tribunal colegiado en Querétaro, que ordenó emitir una nueva sentencia al modificar la clasificación de las víctimas.

Los perros Athos y Tango, reconocidos por su labor de rescate, fueron considerados como animales domésticos, lo que eliminó agravantes en el delito de crueldad animal.

Esto derivó en una reducción de la condena de 10 años y seis meses a cuatro años de prisión, pena que además puede ser conmutable mediante el pago de 10 mil pesos.

También se reduce de forma significativa la reparación del daño, que anteriormente superaba los 2 millones de pesos.

El caso: perros envenenados con alimento contaminado

El caso se remonta a 2021, cuando el agresor colocó salchichas con veneno en un área común donde se encontraban los perros.

Tres animales consumieron el alimento contaminado:

Dos murieron (Athos y Tango)

(Athos y Tango) Uno más sobrevivió, pero con daños graves por intoxicación

Por estos hechos, el responsable fue declarado culpable por delitos contra los animales, aunque posteriormente obtuvo un amparo parcial que redujo su condena.

Protestas afuera de la Corte por decisión que favorece al agresor

La resolución generó protestas de colectivos animalistas, que se manifestaron a las afueras de la SCJN.

Los activistas criticaron que la decisión permite que el responsable pueda evitar la prisión, lo que, aseguran, envía un mensaje negativo.

Fallo cierra la última vía legal y deja firme la reducción de la pena

Con la decisión de la Suprema Corte, se agota la última vía legal para impugnar la resolución, por lo que el beneficio obtenido por el agresor queda firme.

El caso de Athos y Tango se mantiene como uno de los más representativos en el debate sobre maltrato animal y justicia en México, en medio de exigencias para endurecer las sanciones y reconocer el valor de los animales de servicio.

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