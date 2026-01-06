GENERANDO AUDIO...

Durante el informe quincenal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se dio a conocer que 40 de las 210 principales presas del país se encuentran con niveles de almacenamiento menores al 50% de su capacidad, cifra que representa el 11% del almacenamiento total nacional.

De acuerdo con el reporte presentado este martes 6 de enero de 2026, en las últimas tres semanas se sumaron dos presas más a esta condición, principalmente en regiones del centro y norte de México, donde persisten condiciones asociadas a la sequía.

40 presas con niveles por debajo del 50%

Durante la exposición técnica, autoridades detallaron que las 40 presas con bajo almacenamiento están distribuidas en distintas cuencas del país, con mayor concentración en entidades del norte y noroeste, zonas que registran afectaciones por déficit de lluvias.

Entre las presas que permanecen en esta categoría se encuentran las presas internacionales La Amistad, ubicada en Coahuila, y Falcón, en Tamaulipas, ambas consideradas estratégicas por su papel en el suministro de agua y su relación binacional.

La información fue respaldada con datos oficiales y mapas hidrológicos elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Monitor de Sequía de México y ubicación de presas

Como complemento del informe, la Conagua presentó el Monitor de Sequía de México, con corte al 15 de diciembre de 2025, en el que se observa la distribución de las regiones con sequía moderada, severa, extrema y excepcional en el país.

El mapa muestra que gran parte del norte, noreste y noroeste registra algún grado de sequía, lo que coincide con la localización de las 40 presas que se encuentran por debajo del 50% de su capacidad. También se identifican zonas del centro del país con afectaciones puntuales.

Este análisis permite relacionar los niveles de almacenamiento con las condiciones climáticas predominantes durante los últimos meses de 2025.

Datos oficiales de Conagua

Durante la presentación del informe, Alejandro Alejandre, representante de la Conagua, explicó el contexto del reporte nacional de presas:

“Tenemos 40 presas que representan el 11% con respecto al almacenamiento total nacional; del lado izquierdo podemos observar el mapa con la situación del Monitor de Sequía, con corte al 15 de diciembre de 2025, y la ubicación de estas 40 presas que se encuentran por debajo del 50% de su capacidad”.

Las autoridades indicaron que el monitoreo de presas se mantiene de forma permanente y que los datos se actualizan de manera quincenal como parte del seguimiento hidrológico nacional.

