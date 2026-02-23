Consulado de EE. UU. en Tijuana reabre el 24 de febrero; reprograman citas

GENERANDO AUDIO...

Consulado de EE. UU en Tijuana reanudará actividades. Foto: Cuartoscuro

El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana y el Centro de Servicios al Solicitante (CAS) reanudará operaciones luego de suspenderlas tras los hechos violentos después de la muerte del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de su cuenta oficial de X, autoridades consulares confirmaron que el 24 de febrero se atenderán las citas programadas para visas y servicios a ciudadanos estadounidenses.

¿Qué pasará con las citas programadas para el lunes 23 de febrero?

Tras anunciar la reactivación de las actividades, también se confirmó que todas las citas que se tenían programadas para el lunes 23 de febrero serán reprogramadas y atendidas para el viernes 27 de febrero a la misma hora que la cita original.

En el comunicado oficial, se explicó también que las personas con una cita para servicios a ciudadanos estadounidenses deben reprogramarla a través de http://mytravel.state.gov/s/scheduling

El Consulado recordó que los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia consular en México pueden comunicarse a los siguientes números:

Desde México: (55) 2579 2000

Desde Estados Unidos: 011 52 55 2579 2000 o +1-301-985-8843

Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444

Asimismo, se invitó a registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas y actualizaciones sobre seguridad y servicios consulares a través del sitio oficial https://step.state.gov

