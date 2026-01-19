Ésta es la edad desde la que Infonavit te deja comprar tu primera casa

GENERANDO AUDIO...

Comprar casa sigue siendo uno de los mayores retos para los jóvenes en México. En 2026, muchas personas que inician su vida laboral se preguntan a qué edad se puede comprar una casa con el Infonavit y cuáles son los requisitos para lograrlo, en Unotv.com te damos la respuesta.

¿Cuál es la edad mínima para comprar casa con Infonavit?

La edad mínima para obtener un crédito Infonavit en 2026 es de 18 años, siempre que la persona tenga un empleo formal, esté dada de alta ante el Infonavit y comience a cotizar.

Sin embargo, cumplir años no es suficiente para acceder de inmediato a una vivienda. Para ello, el trabajador debe estar registrado por su patrón y contar con aportaciones a la subcuenta de vivienda, que se forma con el 5% del salario que aporta el empleador.

Además, el Instituto evalúa un sistema de puntos Infonavit, que toma en cuenta factores como:

Salario mensual

Tiempo de cotización

Edad del trabajador

Estabilidad laboral

Ahorro acumulado en la subcuenta

Sin estos elementos, no es posible ejercer el crédito, aunque se tenga la edad mínima.

¿Por qué no todos pueden comprar casa a los 18 años?

Aunque la ley permite solicitar el crédito desde una edad temprana, en la práctica pocos jóvenes logran comprar su primera casa tan pronto. La razón principal es que muchos empleos iniciales son temporales, con bajos salarios o dentro de la informalidad laboral, lo que retrasa la acumulación de puntos y ahorro.

A esto se suma el alto costo de la vivienda, especialmente en zonas urbanas.

¿Qué recomienda Infonavit?

El Infonavit sugiere comenzar a cotizar lo antes posible, mantener un empleo formal y revisar periódicamente el puntaje en la plataforma“Mi Cuenta Infonavit”. También es clave cuidar el historial laboral y evitar periodos largos sin cotizar.

