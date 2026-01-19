Momentos de tensión: las veces que militares de EE.UU. entraron a México

GENERANDO AUDIO...

México y Estados Unidos mantienen una histórica relación. Foto: Getty Images

La relación entre México y Estados Unidos es compleja. A lo largo de los años, la soberanía mexicana se ha visto vulnerada por tropas estadounidenses que ingresan a suelo azteca, y Unotv.com te dice cuáles son esos tensos momentos entre ambas naciones.

Casos donde se ha violado la soberanía nacional de México

Guerra México-Estados Unidos (1846-1848)

Uno de los momentos más tensos se vivió con el conflicto armado entre México y Estados Unidos, cuando el Gobierno estadounidense apoyó militar y económicamente a los separatistas, a fin de conseguir la independencia de Texas.

De acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, el 18 de abril de 1847 el ejército estadounidense se enfrentó a las fuerzas mexicanas en Veracruz y, tras su triunfo, siguieron su camino hasta la Ciudad de México.

Fue hasta la firma del “Tratado de Guadalupe Hidalgo” cuando las hostilidades terminaron. México perdió territorios que actualmente son de EE. UU. y el 15 de junio de 1848, terminó la ocupación de las tropas invasoras en el territorio mexicano.

Incidente de Tampico

Uno de los momentos que también han pasado a la historia es el Incidente de Tampico, cuando siete marinos del buque Norteamericano Dolphin ingresaron a territorio nacional el 9 de abril de 1914, con la intención de comprar combustible, pese a la orden de no ingresar a suelo mexicano.

La acción terminó con la detención, por algunos minutos, de los marinos, y daría pie a la abrupta ocupación en el puerto veracruzano.

Captura de Pancho Villa

Durante la Revolución Mexicana, también hubo una intervención de Estados Unidos a territorio nacional. En aquella ocasión con el objetivo de capturar a Francisco Villa.

De acuerdo con información oficial, la madrugada del 9 de marzo de 1916, Pancho Villa organizó un ataque al poblado de Columbus, Nuevo México, en el que abatió la guarnición militar establecida. La agresión causó que el “Gobierno norteamericano intervino nuevamente en México, con el fin de capturarlo vivo o muerto”.

A la intervención se le conoce como La Expedición Punitiva.

Incursión Fronteriza de Candelaria (1919)

En agosto de 1919, también se tiene registro de una intervención militar por parte de Estados Unidos a suelo mexicano, esa vez, para rescatar a dos pilotos que habían sido apresados por bandidos en territorio mexicano.

De acuerdo con el texto “El fantasma de la intervención. Los Estados Unidos y México en 1919”, de Álvaro Matute, los pilotos fueron rescatados por tropas del octavo regimiento de caballería norteamericana.

El ingreso de las tropas estadounidenses causó la indignación del entonces embajador Ignacio Bonillas.

Operación “Rápido y Furioso”

El operativo conocido como “Rápido y Furioso”, con el que se permitió el ingreso de miles de armas a México de manera ilegal para, presuntamente, rastrearlas, vulneró la soberanía nacional, acusaron integrantes de la Cámara de Senadores.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.