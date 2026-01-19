Becas, pensiones y más: programas federales que superan los 25 mil pesos al año

GENERANDO AUDIO...

Apoyos federales superan los 25 mil pesos al año. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno Federal mantiene varios apoyos para distintos sectores de la población, muchos de ellos con pagos bimestrales que, al año, representan un ingreso que supera los 25 mil pesos y, en algunos casos, hasta los 70 mil pesos anuales.

¿Cuáles son los programas que al año superan los 25 mil pesos?

Beca de Educación Superior “Jóvenes Escribiendo el Futuro”

Uno de los apoyos que supera 25 mil pesos al año es la Beca de Educación Superior “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, pues otorga 5 mil 800 pesos cada bimestre, cubriendo los 5 bimestres que conforman el ciclo escolar. Es decir, que los beneficiarios reciben 29 mil pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

A las personas de la tercera edad de 65 años en adelante son otros que reciben más de 25 mil pesos al año como parte del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Como parte del apoyo federal reciben 6 mil 400 pesos bimestrales. Lo que, al año, se traduce en un ingreso de 38 mil 400 pesos.

Sembrando vida

Entre los apoyos que otorgan las autoridades federales, se encuentra Sembrando Vida. A través del apoyo se entrega un pago mensual de 6 mil 450 pesos, lo que anualmente representa 77 mil 400 pesos.

Además, de acuerdo con las autoridades, se pueden recibir apoyos económicos adicionales y en especie, como semillas, plantas, herramientas u otros insumos. El objetivo del programa es que “los campesinos puedan cubrir sus necesidades alimenticias básicas con la producción que obtengan de su tierra”. Y tiene cobertura en 24 entidades del país.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Finalmente, uno de los programas en donde más reciben dinero los beneficiarios es mediante Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual jóvenes de entre 18 y 29 años, reciben 9 mil 582.47 pesos por 12 meses. Lo que se traduce en 114 mil 989 pesos anuales.

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece capacitación, durante 12 meses, a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo. La capacitación se da en centros participantes y los beneficiarios cuentan con el seguro médico del IMSS.

