Infonavit ofrece varias opciones de vivienda en 2026; así puedes solicitar el apoyo
El Infonavit mantiene en 2026 una amplia oferta de créditos de vivienda para trabajadores afiliados al IMSS, con opciones que van desde la compra de casa hasta la construcción, remodelación o pago de hipoteca. Todos los trámites son personales, gratuitos y digitales.
El instituto ha reiterado que no existen gestores ni intermediarios autorizados, por lo que cualquier promesa de “asegurar” un crédito, adelantar trámites o cobrar por asesoría representa un riesgo de fraude.
¿Qué debes revisar antes de pedir un crédito Infonavit?
El primer paso es ingresar a Mi Cuenta Infonavit, la plataforma oficial donde el trabajador puede consultar si ya cumple con los requisitos para solicitar un crédito.
Ahí se puede verificar:
- Relación laboral vigente
- Saldo de la Subcuenta de Vivienda
- Puntos acumulados
- Monto máximo de crédito
- Plazo y tasa de interés
Sin esta información, no es posible saber si una vivienda es viable ni iniciar el trámite formal.
¿Qué tipo de vivienda puedes adquirir en 2026?
El Infonavit no solo financia casas nuevas. En 2026 existen varias opciones según el perfil del trabajador:
- Vivienda nueva, siempre que el desarrollo esté registrado ante el instituto
- Vivienda usada, sujeta a avalúo y revisión legal
- Compra de terreno, con opción de construir después
- Construcción en terreno propio, para quienes ya cuentan con un predio
- Mejoras, ampliaciones o equipamiento, para vivienda ya habitada
En todos los casos, el inmueble debe cumplir criterios de habitabilidad, servicios y certeza jurídica.
Créditos Infonavit disponibles en 2026
El instituto ofrece distintas modalidades de financiamiento:
- Crédito Tradicional Infonavit: para comprar vivienda nueva o usada
- Cofinavit: combina crédito Infonavit y bancario para acceder a un monto mayor
- Cofinavit Ingresos Adicionales: considera ingresos extra comprobables
- Unamos Créditos: permite sumar créditos de dos personas, sin ser pareja
- Infonavit Total: montos más altos para trabajadores con mejor historial
- Mejoravit, ConstruYO y Equipa tu Casa: enfocados en remodelación o construcción
- Pago de Pasivos: para liquidar una hipoteca bancaria y trasladarla al Infonavit
Cada modalidad tiene reglas, montos y condiciones específicas.
¿La edad limita el crédito Infonavit?
La edad no impide solicitar un crédito Infonavit, pero sí determina el plazo máximo de pago. El instituto ajusta automáticamente la duración del crédito para que la edad del trabajador más el plazo no supere los límites establecidos.
De acuerdo con las reglas vigentes:
- En hombres, la suma de edad y plazo no debe rebasar los 70 años
- En mujeres, el límite es de 75 años
Esto significa que:
- A menor edad, es posible acceder a plazos más largos
- A mayor edad, el plazo se reduce y la mensualidad puede aumentar
Este ajuste se define desde la precalificación en Mi Cuenta Infonavit y no es modificable, por lo que es un factor clave a considerar antes de elegir vivienda o modalidad de crédito.
Simuladores: cuánto te prestan y cuánto pagarías
Antes de elegir vivienda, el Infonavit recomienda usar sus simuladores oficiales, disponibles en su portal, para conocer:
- Monto del crédito
- Mensualidad aproximada
- Plazo de pago
Los resultados son orientativos; la cifra final depende de la validación del expediente y del inmueble.
Paso a paso para solicitar un crédito Infonavit en 2026
El proceso es completamente digital:
- Ingresar a Mi Cuenta Infonavit
- Actualizar datos personales y laborales
- Realizar la precalificación
- Elegir el tipo de crédito
- Seleccionar vivienda o modalidad
- Integrar documentos y avalúo (si aplica)
- Firmar escritura ante notario
- Liberación de recursos
Todo el seguimiento se realiza en línea y sin pagos adicionales.
Viviendas para el Bienestar: opción para ingresos bajos
Además de los créditos tradicionales, el Gobierno federal impulsa Vivienda para el Bienestar, dirigido a personas con ingresos bajos.
Las viviendas cuentan con:
- Superficie mínima de 60 m²
- Dos recámaras y servicios básicos
Requisitos generales:
- Empleo formal
- Al menos 6 meses de antigüedad laboral
- Ingreso de uno a dos salarios mínimos
La mensualidad no puede superar 30% del ingreso. No hay gestores ni cobros extra.
Infonavit o banco: ¿cuál conviene?
El crédito Infonavit es accesible y está ligado al salario, pero puede tener límites de monto. Los créditos bancarios ofrecen montos mayores, aunque exigen enganche y mayor historial.
En muchos casos, Cofinavit permite combinar ambos esquemas y mejorar el financiamiento.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.