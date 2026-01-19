Infonavit ofrece varias opciones de vivienda en 2026; así puedes solicitar el apoyo

GENERANDO AUDIO...

El Infonavit mantiene en 2026 una amplia oferta de créditos de vivienda para trabajadores afiliados al IMSS, con opciones que van desde la compra de casa hasta la construcción, remodelación o pago de hipoteca. Todos los trámites son personales, gratuitos y digitales.

El instituto ha reiterado que no existen gestores ni intermediarios autorizados, por lo que cualquier promesa de “asegurar” un crédito, adelantar trámites o cobrar por asesoría representa un riesgo de fraude.

¿Qué debes revisar antes de pedir un crédito Infonavit?

El primer paso es ingresar a Mi Cuenta Infonavit, la plataforma oficial donde el trabajador puede consultar si ya cumple con los requisitos para solicitar un crédito.

Ahí se puede verificar:

Relación laboral vigente

Saldo de la Subcuenta de Vivienda

Puntos acumulados

Monto máximo de crédito

Plazo y tasa de interés

Sin esta información, no es posible saber si una vivienda es viable ni iniciar el trámite formal.

¿Qué tipo de vivienda puedes adquirir en 2026?

El Infonavit no solo financia casas nuevas. En 2026 existen varias opciones según el perfil del trabajador:

Vivienda nueva , siempre que el desarrollo esté registrado ante el instituto

, siempre que el desarrollo esté registrado ante el instituto Vivienda usada , sujeta a avalúo y revisión legal

, sujeta a avalúo y revisión legal Compra de terreno , con opción de construir después

, con opción de construir después Construcción en terreno propio , para quienes ya cuentan con un predio

, para quienes ya cuentan con un predio Mejoras, ampliaciones o equipamiento, para vivienda ya habitada

En todos los casos, el inmueble debe cumplir criterios de habitabilidad, servicios y certeza jurídica.

Créditos Infonavit disponibles en 2026

El instituto ofrece distintas modalidades de financiamiento:

Crédito Tradicional Infonavit : para comprar vivienda nueva o usada

: para comprar vivienda nueva o usada Cofinavit : combina crédito Infonavit y bancario para acceder a un monto mayor

: combina crédito Infonavit y bancario para acceder a un monto mayor Cofinavit Ingresos Adicionales : considera ingresos extra comprobables

: considera ingresos extra comprobables Unamos Créditos : permite sumar créditos de dos personas, sin ser pareja

: permite sumar créditos de dos personas, sin ser pareja Infonavit Total : montos más altos para trabajadores con mejor historial

: montos más altos para trabajadores con mejor historial Mejoravit, ConstruYO y Equipa tu Casa : enfocados en remodelación o construcción

: enfocados en remodelación o construcción Pago de Pasivos: para liquidar una hipoteca bancaria y trasladarla al Infonavit

Cada modalidad tiene reglas, montos y condiciones específicas.

¿La edad limita el crédito Infonavit?

La edad no impide solicitar un crédito Infonavit, pero sí determina el plazo máximo de pago. El instituto ajusta automáticamente la duración del crédito para que la edad del trabajador más el plazo no supere los límites establecidos.

De acuerdo con las reglas vigentes:

En hombres , la suma de edad y plazo no debe rebasar los 70 años

, la suma de edad y plazo En mujeres, el límite es de 75 años

Esto significa que:

A menor edad , es posible acceder a plazos más largos

, es posible acceder a A mayor edad, el plazo se reduce y la mensualidad puede aumentar

Este ajuste se define desde la precalificación en Mi Cuenta Infonavit y no es modificable, por lo que es un factor clave a considerar antes de elegir vivienda o modalidad de crédito.

Simuladores: cuánto te prestan y cuánto pagarías

Antes de elegir vivienda, el Infonavit recomienda usar sus simuladores oficiales, disponibles en su portal, para conocer:

Monto del crédito

Mensualidad aproximada

Plazo de pago

Los resultados son orientativos; la cifra final depende de la validación del expediente y del inmueble.

Paso a paso para solicitar un crédito Infonavit en 2026

El proceso es completamente digital:

Ingresar a Mi Cuenta Infonavit Actualizar datos personales y laborales Realizar la precalificación Elegir el tipo de crédito Seleccionar vivienda o modalidad Integrar documentos y avalúo (si aplica) Firmar escritura ante notario Liberación de recursos

Todo el seguimiento se realiza en línea y sin pagos adicionales.

Viviendas para el Bienestar: opción para ingresos bajos

Además de los créditos tradicionales, el Gobierno federal impulsa Vivienda para el Bienestar, dirigido a personas con ingresos bajos.

Las viviendas cuentan con:

Superficie mínima de 60 m²

Dos recámaras y servicios básicos

Requisitos generales:

Empleo formal

Al menos 6 meses de antigüedad laboral

Ingreso de uno a dos salarios mínimos

La mensualidad no puede superar 30% del ingreso. No hay gestores ni cobros extra.

Infonavit o banco: ¿cuál conviene?

El crédito Infonavit es accesible y está ligado al salario, pero puede tener límites de monto. Los créditos bancarios ofrecen montos mayores, aunque exigen enganche y mayor historial.

En muchos casos, Cofinavit permite combinar ambos esquemas y mejorar el financiamiento.

