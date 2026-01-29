El fraude de las mudanzas por internet: ofrecen servicio, cobran anticipo y desaparecen con bienes

GENERANDO AUDIO...

En redes sociales y portales especializados existen casos de fraude en mudanzas, donde las y los clientes no reciben sus bienes o depósitos en zonas como Ciudad de México y Estado de México.

Durante los últimos meses del 2025, “Francisco” -nombre ficticio para proteger su identidad- ingresó a la página “Mejores Mudanzas”, una plataforma donde las personas solicitan un servicio y reciben cotizaciones de distintos mudanceros.

Tras ingresar sus datos, “Francisco” fue contactado por “Muebles y Mudanzas Diana”, presuntamente a cargo de Diana Laura Rebollo Montaño. Ella también se anuncia en plataformas como Facebook e Instagram.

Según el afectado, Diana Laura Rebollo ofreció su servicio de mudanza, para lo cual, le enviaron un contrato por WhatsApp, mismo que devolvió firmado por esa vía. La primera irregularidad estaba en ese documento, ya que tenía faltas de ortografía, indicó “Francisco” en entrevista con Unotv.com.

Los presuntos defraudadores ofrecen servicios en línea. Foto: UnoTV.

El fraude en la mudanza

Tras realizar un primer pago, el personal de la mudancera recogió sus pertenencias, pero sin trasladarlas al destino final. Transcurrieron las semanas y Diana Laura Rebollo dejó de contestar sus mensajes.

“Me dijeron que iba a llegar (su mudanza, al lugar de destino) a los cinco días. Pasaron 10 días, no llegó,” explicó.

A finales de diciembre, “Francisco” presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la cual tuvo acceso Uno TV.

Según su publicidad, las oficinas de “Muebles y Mudanzas Diana” están en la avenida Magdalena, esquina con Eje 5 y Ameyalco, en la colonia Del Valle, en Ciudad de México.

Clientes defraudados y cambios de empresas

Diana Laura Rebollo también se anuncia como asesora de ventas “Mudanzas Exclusivas & Profesionales Muda-Todo”.

Diana Rebollo ofrece servicio. Foto: Especial.

Sin embargo, ella acumula comentarios de clientes presuntamente defraudados, quienes solicitaron su servicio en plataformas como Facebook e Instagram.

Acusación de presunto fraude en redes. Foto: Especial.

“Francisco” ha identificado que Diana Laura Rebollo presuntamente cierra los perfiles en redes sociales de las mudanceras, cuando éstas acumulan varias quejas.

Tras eso, aparentemente crea nuevas cuentas en redes sociales, utilizando otros nombres. Como en el caso de “Mudanzas Báez”, cuenta recién creada que ofrece el mismo servicio.

En 2020, la cuenta de X de “Muebles y Mudanzas Diana” compartió la publicación de Instagram del avatar “Karely Báez”, uno de sus presuntos alias. Este apellido coincide con el nombre asumido para la nueva empresa, “Mudanzas Báez”, creada en diciembre del 2025.

Presunta página falsa de mudanza. Foto: Especial.

Diana Laura Rebollo es reconocida como persona física en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su RFC es válido, por lo que puede emitir facturas y tener actividad empresarial, de acuerdo con una revisión hecha por esta casa editorial, con base en el RFC proporcionado por “Francisco”, uno de los afectados.

Además, no aparece en el catálogo de contribuyentes incumplidos del SAT por algún adeudo o sentencia condenatoria por la comisión de algún delito fiscal.

En su publicidad, “Muebles & Mudanzas Diana” -una de las mudanceras que Diana Laura Rebollo presuntamente maneja- señala que están ubicados en un edificio de la avenida Madgalena, esquina con Eje 5 y Ameyalco, en la alcaldía Benito Juárez, donde que brindan atención de lunes a domingo, las 24 horas del día.

No obstante, tras acudir al sitio, Uno TV confirmó con personal del inmueble que en ese domicilio no existe ni ha existido ninguna empresa mudancera, pues se trata de una propiedad de uso habitacional.

De igual forma, Uno TV intentó contactar a Diana Laura Rebollo, a través de los números telefónicos donde ofrece sus servicios para conocer su postura, pero no hubo respuesta.

Domicilio registrado por la presunta mudancera. Foto: UnoTV.

Fraudes en mudanzas, un esquema más grande

Estos presuntos fraudes de mudanzas no son un hecho aislado. Existen quejas contra otras empresas que aparentemente defraudan a sus clientes, ya sea quedándose con el dinero de depósitos o llevándose sus pertenencias, sin devolverlas.

María —nombre ficticio para proteger su identidad— también fue víctima de un fraude en servicios de mudanza. El 4 de enero de este 2026 publicó un mensaje en el grupo de Facebook “Fletes y mudanzas económicos” donde contó su experiencia.

Ella explicó a Uno TV que buscaba un servicio para trasladarse de la localidad de Misiones de San Francisco, ubicada en el municipio de Coronango, en Puebla, hacia Piedras Negras, Veracruz.

Entre los 83 comentarios de mudanceros que ofrecieron su servicio, ella optó por el perfil de Kevin Adrián Vargas Hernández, quien acordó realizar la mudanza por 5 mil pesos a nombre de “Fletes y Mudanzas Vargas”.

Para ganar su confianza, Kevin Vargas envió fotos de su supuesta camioneta de mudanzas, cuyas placas eran de Ciudad de México.

“María” depositó un anticipo de 900 pesos a una cuenta del banco Invex, a nombre de Kevin Adrián Vargas. El presunto mudancero pidió el anticipo para enviarle el contrato que ambos firmarían virtualmente, el cual, nunca mandó.

Para el día de la mudanza, Kevin Vargas no contestaba los mensajes. “El servicio por el cual pagué nunca se realizó”.

“Más allá del daño económico individual, es la frustración e indefensión como ciudadana ante la dificultad real de distinguir entre servicios legítimos y esquemas de fraude”, comenta.

Acusación de presunto fraude en redes. Foto: Especial.

Sobre los fraudes, “Francisco” -el otro afectado por los fraudes en mudanzas- considera que “las personas más afectadas son personas extranjeras que, por cuestiones de tiempo, por cuestiones económicas, les es difícil darle un seguimiento jurídico y penal a este tipo de casos y lo dejan ahí, sin reclamar.”

“Mejores Mudanzas” bloquea a empresas que ofrecen servicios fraudulentos

“Mejores Mudanzas” es una de las plataformas donde Diana Laura Rebollo ofrece sus servicios, de acuerdo con el afectado.

En este tipo de portales especializados, las y los clientes indican el tipo de mudanza que requieren, incluyendo cantidad de bienes y el destino. Las plataformas lo vinculan con algún “partner” -mudancera afiliada al servicio-, quien ofrece una tarifa.

Con relación a los presuntos fraudes, “Mejores Mudanzas” indicó en un comunicado a Uno TV en sus 12 años de operación, han tenido conocimiento de tres empresas “con incumplimientos graves dentro de la plataforma”. De igual forma, reciben reportes sobre irregularidades principalmente en Ciudad de México y Estado de México

Aseguró que cuentan con cinco mecanismos preventivos y correctivos ante estos casos, como la revisión de información pública y referencias de las empresas mudanceras, así como la baja inmediata ante incumplimientos.

Este tipo de irregularidades dejan un rastro que puede documentarse y atenderse, a diferencia de los servicios o ventas de redes sociales, donde no hay una regulación, destacó la plataforma.

A su vez, “Mejores Mudanzas” resaltó que trabajan en ordenar la oferta y demanda, así como en elevar estándares de calidad y actuar ante incumplimientos.

Por eso, la empresa resaltó que los fraudes en mudanzas son prácticas “gravemente dañinas para las personas y para todo el sector de mudanzas”, ya que “no sólo afectan el patrimonio y la tranquilidad de los usuarios, sino que generan una desconfianza generalizada que impacta directamente a las empresas de mudanzas que sí trabajan de manera profesional.”

Los retos frente al fraude digital

“Francisco” consideró que las autoridades deben implementar más campañas de difusión que alerten sobre este tipo de fraude digital en mudanzas.

Además, plataformas de redes sociales y buscadores como Google deben mejorar sus mecanismos para verificar las páginas que ofrecen servicios de este tipo, indicó.

Para él, es importante que la gente concientice sobre los riesgos de estas mudanzas, principalmente cuando planean irse a otro estado. Son quienes principalmente están a “merced”.

Por su parte, “María” considera que las plataformas digitales deben tener más restricciones ante cuentas que ofrecen servicios o productos.

“Creo que es importante considerar mecanismos para restringir o cancelar el acceso a cuentas bancarias, redes sociales y cuentas comerciales de mensajería (como WhatsApp Business u otros medios) a personas que no cuentan con un negocio legítimo y que utilizan dichas herramientas para cometer fraude.”

Las personas que sufran un presunto fraude digital en Ciudad de México o en Estado de México pueden comunicarse los siguientes números:

Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) de CDMX: 55 5242 5100, ext. 5086

Policía Cibernética del Estado de México: 722 275 8333

