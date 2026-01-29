Mujeres en cuarteles: casos de muertes bajo investigación exponen violencia en la Guardia Nacional

GENERANDO AUDIO...

Mujeres en cuarteles de la Guardia Nacional sufren violencia. Cuartoscuro

Los feminicidios y muertes de mujeres en cuarteles de la Guardia Nacional han puesto en duda la seguridad de las integrantes de las fuerzas armadas en México, tras la documentación de varios casos ocurridos entre 2025 y enero de 2026 en instalaciones militares de Acapulco, Guerrero. La información disponible señala inconsistencias en versiones oficiales, denuncias previas de acoso y procesos de investigación que continúan abiertos.

A finales de 2025, más de 40 mil mujeres formaban parte del Ejército y la Guardia Nacional, incluidas labores tácticas y operativas. Sin embargo, distintos casos registrados dentro de cuarteles reflejan riesgos persistentes para las mujeres en estos espacios institucionales.

Caso Stephany Carmona Rojas en cuartel de Acapulco

El 14 de octubre de 2025, Stephany Carmona Rojas, de 20 años y originaria de Ajalpan, Puebla, murió dentro del 51° Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco. Las primeras versiones oficiales señalaron un accidente durante una práctica de tiro.

Posteriormente, autoridades periciales confirmaron que la joven murió por al menos dos disparos de arma de fuego en la cabeza, lo que llevó a sus familiares a sostener que se trató de un feminicidio cometido por un compañero militar. La Fiscalía y la Guardia Nacional informaron sobre la detención del sargento segundo Yair Manuel “N”, señalado como presunto responsable.

De acuerdo con lo documentado, la víctima habría denunciado acoso laboral y sexual antes de su muerte, sin que se activaran medidas de protección dentro de la institución.

Sherlyn Manzanares: muerte bajo investigación

El 5 de noviembre de 2025, Sherlyn Manzanares, de 23 años, agente de la Guardia Nacional, fue hallada sin vida. Las versiones iniciales indicaron que su fallecimiento ocurrió por un presunto accidente de motocicleta.

Hasta el momento, no se han difundido dictámenes periciales concluyentes que confirmen esa hipótesis ni se ha reclasificado oficialmente el caso como feminicidio. La muerte de Sherlyn forma parte de los casos que permanecen bajo investigación abierta por posibles irregularidades o violencia dentro de las fuerzas de seguridad.

Dalila Medina Acosta: hallazgo en instalaciones militares

El 6 de enero de 2026, Dalila Medina Acosta, integrante de la Guardia Nacional adscrita al Sector Caminos, fue hallada sin vida dentro del cuartel de Los Órganos, en Acapulco. Algunas versiones iniciales difirieron sobre su edad, señalando 23 o 28 años.

Los reportes oficiales preliminares indicaron que el cuerpo presentaba un disparo en la cabeza, junto a su arma de cargo y un casquillo percutido, por lo que se planteó la hipótesis de un posible suicidio. Esta versión no ha sido confirmada de manera definitiva.

Familiares, compañeros y colectivos rechazaron esa hipótesis y exigieron una investigación imparcial con perspectiva de género, así como el acceso a información completa sobre las circunstancias del fallecimiento.

Revisión institucional y participación de fiscalías civiles

El 28 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los casos de Stephany Carmona, Sherlyn Manzanares y Dalila Acosta se revisarán bajo el principio de cero impunidad. Anunció la participación de fiscalías civiles en las investigaciones para garantizar imparcialidad.

La mandataria señaló finalmente, que se revisarán dictámenes previos y se reforzarán los mecanismos de atención y protección a mujeres dentro de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, en un contexto donde organizaciones han documentado casos de violencia de género en entornos militarizados.

