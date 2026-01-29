¿Dónde están las tierras raras en México y qué tan viable es extraerlas?

GENERANDO AUDIO...

Las tierras raras no son tierras ni son raras; son un grupo de 17 elementos químicos utilizados en diversas industrias estratégicas, como los vehículos eléctricos, las energías limpias, los teléfonos celulares, la inteligencia artificial y la industria militar.

En México, la presencia de tierras raras ha sido identificada en varios estados, principalmente a partir de estudios geológicos realizados por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y otras instituciones oficiales.

Tierras raras en México

Existen indicios de tierras raras en estados como:

Sonora

Oaxaca

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Tamaulipas

Chihuahua

Coahuila

Guerrero

Zacatecas

El estado de Sonora forma parte de las regiones donde se han identificado indicios geológicos de tierras raras asociados principalmente a minerales refractarios y depósitos con presencia de titanio y otros elementos en secuencias geológicas precámbricas.

Tipo de yacimiento: depósitos minerales asociados a rocas ígneas y secuencias precámbricas con señales radiométricas de torio y uranio que pueden indicar presencia de elementos de tierras raras.

Estudios geológicos: existen investigaciones litoestratigráficas que documentan potenciales zonas con concentraciones, pero carecen de estudios detallados de recursos y reservas económicamente viables.

Oaxaca y Chiapas

En los estados del sur como Oaxaca y Chiapas se han reportado indicios geológicos de tierras raras dentro de cinturones metalogenéticos que contienen minerales refractarios (como monacita, xenotima y bastnasita) asociados con procesos tectónicos y sedimentarios antiguos.

Tipo de yacimiento: secuencias de “iron formation” y rocas metamórficas o sedimentarias con contenido de elementos de tierras raras detectados por medios radiométricos.

Estado de estudios: principalmente investigaciones académicas y exploratorias; no se han definido recursos o reservas formalmente certificados.

Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas

Estas entidades también presentan presencia de tierras raras dentro de rocas con minerales refractarios, donde las exploraciones geológicas han destacado la asociación con otros minerales como titanio y hierro.

Tipo de yacimiento: minerales refractarios que contienen elementos de tierras raras en ambientes sedimentarios, ígneos y metamórficos.

Estudios geológicos: investigaciones preliminares han identificado potencial, pero no se han definido áreas con suficiente detalle geocientífico para estimar reservas económicamente viables.

Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Zacatecas

Fuentes técnicas y sectoriales señalan que en estados como Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Zacatecas también hay potencial geológico para elementos de tierras raras.

Tipo de yacimiento: indicios geológicos variados, incluyendo posibles asociaciones con estructuras volcánicas, intrusivas o secuencias antiguas, pero con mínima documentación pública detallada hasta la fecha.

Estudios geológicos: limitados en alcance, con registros de prospección preliminar más que con estudios de recursos o reservas.

Asociación con litio u otros materiales

Hasta la fecha, no hay evidencia que indique que los depósitos de tierras raras estén directamente asociados a los proyectos de litio en México, que se reportan como recursos separados dentro de los inventarios de minerales estratégicos del país.

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) incluye tanto litio como tierras raras dentro de sus programas de minerales estratégicos, pero cada uno se aborda como parte de estudios geológicos distintos.

Viabilidad de extracción de tierras raras

La extracción de tierras raras en México es limitada en el corto plazo. A pesar de los indicios y yacimientos identificados en distintos estados, la mayoría se encuentra en etapas tempranas de exploración geológica.

La viabilidad está condicionada por varios factores:

Baja concentración de estos elementos en los yacimientos conocidos

de estos elementos en los yacimientos conocidos Altos costos de separación y procesamiento

de separación y procesamiento Falta de infraestructura especializada

Marcos regulatorios y ambientales vigentes para la actividad minera

En consecuencia, México cuenta con potencial geológico, pero requiere mayor inversión en exploración, desarrollo tecnológico y estudios de factibilidad para que la extracción sea económicamente viable.

Países que más producen y concentran tierras raras

Hoy, menos de 15 naciones controlan casi 90% de estos minerales estratégicos, y una domina claramente el escenario: China.

