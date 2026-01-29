Sheinbaum y Trump hablan: qué dijeron de narco y frontera

GENERANDO AUDIO...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica este jueves en la que abordaron temas relacionados con la frontera, el narcotráfico y el comercio.

Trump destaca llamada con Sheinbaum y revela temas que abordaron

En una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense calificó la conversación de “muy productiva” y con un resultado muy favorable para ambos países.

Indicó que la llamada incluyó asuntos vinculados a la seguridad fronteriza y al combate al narcotráfico, temas que han sido recurrentes en la relación bilateral. Asimismo, mencionó que el comercio fue parte de los puntos tratados durante el intercambio con la presidenta mexicana.

Trump reveló que ambas partes prevén continuar la comunicación y que, eventualmente, se podrían programar reuniones en los respectivos países, aunque no detalló cuándo podrían llevarse a cabo dichos encuentros ni quiénes participarían en ellos.

Por último, destacó que “México tiene un líder maravilloso e inteligente”, razón por la que, según él, los mexicanos deberían de estar muy contentos.

Sheinbaum habla sobre llamada con Trump

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que sostuvo una llamada telefónica productiva y cordial con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En la conferencia mañanera de este jueves, la titular del Ejecutivo indicó que durante la conversación, Trump coincidió en que el trabajo bilateral en materia de seguridad “va muy bien”.

“Estuvo de acuerdo conmigo en que vamos avanzando en el entendimiento general que tenemos, no hubo más que eso”, mencionó Sheinbaum Pardo.

Al ser cuestionada sobre si el mandatario estadounidense insistió en realizar incursiones en territorio mexicano para combatir a grupos del crimen organizado, la mandataria federal lo negó y señaló que, “al contrario, coincidimos en que va muy bien; vamos avanzando mucho en el tema de seguridad”.

Respecto a las versiones periodísticas que señalan que uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, Ryan James Wedding, fue capturado con la participación de una unidad de élite del FBI en México, puntualizó que no aceptan operaciones conjuntas de fuerzas estadounidenses en el territorio mexicano, ya sean federales, estatales o municipales.

Hizo hincapié en que existe colaboración e intercambio de información entre ambos países, pero que las operaciones dentro de México son realizadas exclusivamente por fuerzas mexicanas.

“Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas”, agregó la presidenta.

Reiteró que el exatleta olímpico canadiense se entregó y que su detención no implicó la participación operativa de fuerzas estadounidenses en México.

Además, aseguró que fuerzas mexicanas han detenido a tres de los 10 delincuentes más buscados por el FBI, sumando un total de cuatro capturas de esa lista a nivel mundial, todas realizadas en México por autoridades nacionales.

“Se han detenido a otros tres en México, por fuerzas mexicanas, de los 10 más buscados del FBI, en total son cuatro de los 10 más buscando en todo el mundo del FBI”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

Trump ordena reabrir espacio aéreo de Venezuela

Más tarde, el mandatario republicano ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela para vuelos comerciales, luego de una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Informó ante periodistas que instruyó a funcionarios de su gobierno, incluidos el secretario de Transporte, Sean Duffy, y líderes militares, para que el espacio aéreo venezolano esté abierto a vuelos comerciales “a más tardar al final del día”. Agregó que “los ciudadanos estadounidenses podrán ir muy pronto a Venezuela y estarán seguros allí”.

