El significado detrás de cubrir imágenes religiosas en Semana Santa

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Foto: Cuartoscuro

Cubrir las imágenes de los santos con tela morada durante la Cuaresma y Semana Santa es una tradición de la Iglesia católica que busca evitar distracciones y centrar la atención en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Aunque es una práctica común en muchos templos, no es obligatoria, de acuerdo con el sacerdote José de Jesús Aguilar, de la Arquidiócesis de México.

¿Es obligatorio cubrir a los santos en Semana Santa?

No. Esta práctica no es un mandato, sino una tradición que se conserva en algunas iglesias.

Su propósito principal es ayudar a los fieles a vivir un tiempo de reflexión, penitencia y preparación espiritual rumbo a la Pascua.

¿Cuál es el significado de cubrir las imágenes?

Durante la Cuaresma, la Iglesia invita a enfocarse en lo esencial de la fe cristiana.

Cubrir las imágenes tiene como objetivo:

Evitar distracciones visuales

Centrar la atención en el Evangelio

Profundizar en la pasión y muerte de Cristo

De acuerdo con el padre José de Jesús Aguilar, “la idea es que nada distraiga al cristiano en su proceso de conversión”, para comprender mejor el amor de Dios a través de Jesucristo.

¿Por qué se usa tela morada?

El color morado es propio del tiempo litúrgico de la Cuaresma y representa penitencia, recogimiento y preparación espiritual.

Por ello, las imágenes de santos y crucifijos se cubren con este color en los templos donde se mantiene la tradición.

¿Qué simboliza esta práctica en la Iglesia?

Cubrir los santos también es interpretado como un signo de duelo, ya que recuerda los días de sufrimiento de Cristo.

Se considera una especie de “velo de viudez” en la Iglesia, que simboliza la ausencia de Cristo antes de su resurrección.

Además, representa que la fe cobra sentido pleno a través del sacrificio de Jesús.

¿Cuándo se cubren las imágenes en las iglesias?

Esta práctica se realiza a partir del V Domingo de Cuaresma y hasta el Viernes Santo.

Durante ese periodo, en algunas iglesias las imágenes permanecen cubiertas y, en la celebración del Viernes Santo, la imagen de Cristo crucificado se descubre de manera gradual.