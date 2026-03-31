Israel garantiza celebraciones de Semana Santa en Jerusalén, pese a tensiones

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Jerusalén mantendrá celebraciones de Semana Santa, asegura Israel. Foto: Uno TV

La Embajada de Israel en México informó que las celebraciones de Semana Santa en la Iglesia del Santo Sepulcro se llevarán a cabo con medidas especiales de seguridad, en coordinación con autoridades religiosas y civiles.

El anuncio se da en un contexto de tensión en la región, tras el lanzamiento de cohetes por parte de Irán hacia territorio israelí, algunos de ellos dirigidos hacia Jerusalén.

Refuerzan seguridad en sitios religiosos de Jerusalén

Debido a estos hechos, el Estado de Israel implementó medidas extraordinarias de seguridad en la Ciudad Vieja, incluyendo zonas cercanas a:

Iglesia del Santo Sepulcro

Mezquita de Al-Aqsa

Muro de los Lamentos

El objetivo es garantizar la integridad de la población y de los fieles durante las celebraciones religiosas.

Acuerdo para permitir acceso a ceremonias religiosas

El Patriarcado Latino de Jerusalén informó que alcanzó un acuerdo con la policía israelí para asegurar el acceso de representantes religiosos a la Iglesia del Santo Sepulcro.

Las ceremonias de Pascua se realizarán conforme a la tradición y, además, serán transmitidas, con el fin de que fieles en Tierra Santa y en otras partes del mundo puedan seguir las liturgias.

En su comunicado, el Patriarcado señaló:

“Deseamos enfatizar que la fe religiosa constituye un valor humano supremo, compartido por todas las religiones”.

Reconocen intervención de autoridades israelíes

El Patriarcado agradeció al presidente de Israel, Isaac Herzog, por su intervención tras los incidentes registrados durante la misa del Domingo de Ramos.

Asimismo, subrayó la importancia de preservar la libertad de culto, especialmente en contextos de conflicto.

Compromiso de Israel con la libertad religiosa

El gobierno israelí reiteró su compromiso de garantizar el ejercicio de las distintas religiones en fechas clave, como la Semana Santa y el reciente Ramadán.

Las autoridades señalaron que continuarán buscando un equilibrio entre las necesidades de seguridad y el respeto a las prácticas religiosas en los sitios sagrados de Jerusalén.

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