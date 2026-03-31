Heladas, granizo y lluvias en gran parte de México: el clima en Semana Santa

| 10:07 | Benell Cortés | Uno TV
Foto: Cuartoscuro

Desde este martes y hasta el viernes, justo en Semana Santa, México enfrentará condiciones adversas de clima con lluvias fuertes, granizo, rachas de viento de hasta 60 km/h y heladas de hasta -10 grados, afectando a más de 15 estados, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Una circulación ciclónica, canales de baja presión y la corriente en chorro generarán un escenario de inestabilidad atmosférica en gran parte del país.

¿Martes 31 de marzo: lluvias y granizo en gran parte del país?

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en el centro, oriente y sureste.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Michoacán
  • Puebla
  • Veracruz
  • Tabasco

Chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima

¿Miércoles 1 de abril: lluvias intensas y heladas en zonas altas?

Persistirán lluvias en gran parte del país, con mayor intensidad en el sur y sureste.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Coahuila
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm):

  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Guerrero

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Durango
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Morelos

Además, se prevén heladas con temperaturas de hasta -10 °C en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Chihuahua
  • Durango

¿Jueves Santo 2 de abril: lluvias, viento y temperaturas bajo cero?

El pronóstico indica lluvias en el norte, centro y sureste, con rachas de viento intensas.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm):

  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala

También se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h en diversas regiones del país.

¿Viernes Santo 3 de abril: continúan lluvias en más de 15 estados?

Para el cierre del periodo, las lluvias seguirán presentes en gran parte del país.

Chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Jalisco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Riesgos por lluvias, granizo y viento

El SMN advierte que las lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos y aumento en ríos, mientras que el viento fuerte podría derribar árboles y anuncios.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones durante los días de Semana Santa.

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