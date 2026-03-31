Heladas, granizo y lluvias en gran parte de México: el clima en Semana Santa
Desde este martes y hasta el viernes, justo en Semana Santa, México enfrentará condiciones adversas de clima con lluvias fuertes, granizo, rachas de viento de hasta 60 km/h y heladas de hasta -10 grados, afectando a más de 15 estados, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Una circulación ciclónica, canales de baja presión y la corriente en chorro generarán un escenario de inestabilidad atmosférica en gran parte del país.
¿Martes 31 de marzo: lluvias y granizo en gran parte del país?
Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en el centro, oriente y sureste.
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
Chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Chihuahua
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
¿Miércoles 1 de abril: lluvias intensas y heladas en zonas altas?
Persistirán lluvias en gran parte del país, con mayor intensidad en el sur y sureste.
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Coahuila
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos (5 a 25 mm):
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Guerrero
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Durango
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos
Además, se prevén heladas con temperaturas de hasta -10 °C en zonas serranas de:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
¿Jueves Santo 2 de abril: lluvias, viento y temperaturas bajo cero?
El pronóstico indica lluvias en el norte, centro y sureste, con rachas de viento intensas.
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos (5 a 25 mm):
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
También se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h en diversas regiones del país.
¿Viernes Santo 3 de abril: continúan lluvias en más de 15 estados?
Para el cierre del periodo, las lluvias seguirán presentes en gran parte del país.
Chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Jalisco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Riesgos por lluvias, granizo y viento
El SMN advierte que las lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos y aumento en ríos, mientras que el viento fuerte podría derribar árboles y anuncios.
Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones durante los días de Semana Santa.
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