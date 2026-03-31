¡Entre espinas! Las manos de Marco Reyes tejen la corona sagrada de Iztapalapa

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Todo comenzó con el talento y la fe de Don Teodoro Reyes, quien participó durante 46 años en la Representación de Semana Santa de Iztapalapa y 26 de ellos dio vida a Samuel Belibeth y elaboró la corona de espinas. Ahora, Marco sigue el legado.

“Mi papá empezó en 1990, él duró casi 25, 23 años haciendo la corona, él fallece en el 2013 y yo desde 2014 al día de hoy, los compañeros del COSSIAC me dieron la anuencia para seguir elaborando la corona”. Marco Antonio Reyes Agonizante, encargado de la Corona de Espinas

Marco Antonio explica cómo su papá le enseñó cómo ir preparando la corona de espinas.

“Él me enseñó desde que tenía yo 14, 15 años a empezar a limpiar, a empezar a remojar, a cortar el cobre que es uno de los principales para amarrar, ahora que no está yo siento que está aquí conmigo… guía mis manos para poder elaborarla, que salga como tiene que salir, lo mejor posible”. Marco Antonio Reyes Agonizante, encargado de la Corona de Espinas

Corona de espinas usada en Iztapalapa. Foto: Jonathan Ramírez

La corona que usará el joven Arnulfo Morales como Jesús de Nazareth, ya está lista. En un ritual, Marco, el actor que encarnará a Jesucristo y organizadores recogieron vara de huizache en Morelos y la trajeron a Iztapalapa.

“Aquí ya llegando a su casa se hace otra selección de vara que sea la mejor, la más bonita y la más imponente para el Cristo”. Marco Antonio Reyes Agonizante, encargado de la Corona de Espinas

Así hacen la corona de espinas que utilizará quien interpreta a Jesús

La dejaron secar dos días antes de remojarla otros dos días. Después comienza el tejido artesanal, proceso que puede durar hasta cuatro horas.

“Va limpia por dentro y se trata de eliminar la espina que lo pueda lastimar para que él vaya lo más cómodo posible y ya pueda llegar bien… Muchas personas piensan que es actuación, no es actuación, de verdad el joven que interpreta el papel de Jesús sí sufre, se llega a lesionar”. Marco Antonio Reyes Agonizante, encargado de la Corona de Espinas

Las espinas usadas para la corona de espinas en Semana Santa son reales y Marco lo sabe.

“Es una espina y te lesiona, pero es un dolor de los que disfrutas porque es algo que tú haces, que a ti te enseñaron a elaborar, es un dolor agradable, no tanto para redimir los pecados, ni las culpas porque eso no lo hacemos hasta que estemos en presencia de Dios, pero sí es un orgullo terminarla, hacerla, estar desde cero”. Marco Antonio Reyes Agonizante, encargado de la Corona de Espinas

Heredero de un arte sacramental, también tendrá un papel en la primera puesta en escena religiosa luego del reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

“Desde los 15 años empecé a participar, hice soldado a pie, después fui apóstol, hebreo, salí ocho años de Nazareno y romano en la montada, después empecé con azotes, Longinos, alférez, Leví, judío errante, el capitán de los sayones y ahorita vuelvo a ser Longinos otra vez”. Marco Antonio Reyes Agonizante, encargado de la Corona de Espinas

Símbolo y señal, las espinas afiladas. Una corona que marca la pauta para la Pasión de Cristo de Iztapalapa, para la preservación de la fe.

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