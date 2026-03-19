Elecciones 2027 en México: estados que elegirán nuevo gobernador

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Elecciones 2027 en México. Foto: Cuartoscuro

Las Elecciones en México se organizan de manera escalonada, por lo que en 2027, el país vivirá una de las jornadas electorales locales más relevantes, ya que 17 estados elegirán nueva gubernatura, además de otros cargos clave que definirán el rumbo político a nivel estatal y municipal.

De acuerdo con el calendario electoral, las entidades donde se renovará la gubernatura son:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Quintana Roo

En estos estados, la ciudadanía votará para elegir a su próximo gobernador o gobernadora, quienes estarán al frente del Poder Ejecutivo estatal durante los siguientes años.

¿Qué otros cargos se renuevan en 2027?

Sin embargo, las elecciones de 2027 no se limitarán únicamente a las gubernaturas. En la mayoría de estas entidades también se renovarán congresos locales, donde se eligen diputaciones que integran los poderes legislativos estatales. Además, se llevarán a cabo elecciones de ayuntamientos, es decir, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, que son responsables de la administración de los municipios.

¿Cuándo son las Elecciones en México 2027?

La jornada electoral se llevará a cabo el domingo 6 de junio de 2027, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Revocación o ratificación de mandato de Claudia Sheinbaum en 2027

En 2027, México podría vivir un proceso inédito con la revocación o ratificación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, en caso de aprobarse las reformas propuestas por su gobierno. Actualmente, la Constitución establece que este ejercicio se realizaría en 2028; sin embargo, se plantea adelantarlo para hacerlo coincidir con las elecciones intermedias de ese año.

La consulta permitiría a la ciudadanía decidir, mediante voto, si la mandataria continúa en el cargo o concluye anticipadamente su gestión, siempre que participe, al menos, el 40% del padrón electoral para que el resultado sea vinculante.

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