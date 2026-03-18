México Evalúa: impunidad en México llega a 93%; supera a Colombia

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Impunidad en México alcanza 93%; crecen casos sin investigar. Foto: Getty

La impunidad en México se mantiene en 93%, un nivel más alto que en países con alta violencia como Colombia, de acuerdo con el informe “Radiografía de la Impunidad” de México Evalúa.

El reporte señala que la mayoría de los delitos no llegan al sistema de justicia. Según Mariana Campos, directora general de la organización, alrededor del 93% de los delitos no se denuncia ante las fiscalías, lo que deja a millones de víctimas sin acceso a justicia.

“Al rededor del 93% de los delitos no se denuncia formalmente ante las fiscalías. Esto significa que la gran mayoría de los conflictos penales nunca llegan al sistema de justicia. Por ejemplo, Colombia, otro país que tiene una importante cifra de violencia y que también su sistema de justicia enfrenta retos, el día de hoy tiene una cifra oculta de 77%”. Mariana Campos, Directora Genera de México Evalúa

Impunidad en México crece

Entre 2019 y 2024, el número de casos pendientes de investigación en México se duplicó. Pasó de 1.3 millones a 2.6 millones, según el informe.

Este aumento refleja un rezago acumulado que no ha dejado de crecer en los últimos años.

“Desde 2019, el rezago acumulado no ha parado de crecer, al cierre de 2024, miles de carpetas y causas siguen abiertas y pasan al siguiente año como una carga extra”. Susana Camacho, Coordinadora Programa de Justicia México Evalúa

Además, el informe señala que el 63% de las personas que no denuncian lo hacen por causas atribuibles a las instituciones, como miedo, desconfianza o la percepción de que denunciar “no sirve de nada”.

Fiscalías archivan la mitad de los casos denunciados

Incluso cuando los delitos sí se denuncian, la probabilidad de resolución es baja. Más del 70% de los casos no se resuelve, de acuerdo con datos del Inegi analizados por México Evalúa.

En promedio nacional:

La mitad de las carpetas se envía al archivo

se envía al archivo 33% se determina como no ejercicio de la acción penal

Esto implica que una gran parte de los casos no avanza hacia sanciones o justicia para las víctimas.

Más de 40 mil casos sin claridad

El informe también detectó problemas de transparencia. Las fiscalías no informaron con claridad el destino de más de 44 mil casos, que fueron clasificados como concluidos “por otras formas”.

Esta falta de información impide conocer qué ocurrió con esos expedientes y limita la rendición de cuentas en el sistema de justicia.

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