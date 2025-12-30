GENERANDO AUDIO...

Asesinan a comandante de la Policía Estatal en Chilpancingo.Foto: Gettyimages

El Comandante Regional de la zona Norte de la Policía Estatal, Mariano Dorantes García, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en las inmediaciones de la comunidad de El Ocotito, perteneciente al municipio de Chilpancingo.

Asesinato de comandante de la Policía Estatal

El Comandante Regional de la Policía Estatal fue privado de su libertad a bordo de una camioneta roja marca Nissan, sin placas de circulación, sobre una calle de la colonia Cuauhtémoc, en la comunidad de El Ocotito alrededor de las 15:30 horas. Posteriormente, fue atacado con disparos de arma de fuego, lo que derivó en su fallecimiento.

Mariano Dorantes García se encontraba en periodo de descanso, por lo que vestía de civil y no realizaba actividades operativas al momento del ataque.

Zona del ataque fue acordonada por Policía Estatal

Tras el asesinato, elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar para asegurar la zona y preservar la escena del crimen. Minutos más tarde arribó personal del área de periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias relacionadas con el ataque armado.

Fiscalía de Guerrero inicia investigación por homicidio

La Fiscalía General del Estado informó que se abrió una carpeta de investigación por el homicidio ocurrido en Chilpancingo, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables del asesinato del mando policiaco.

