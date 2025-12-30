Puebla va por récord Guinness con rosca de Reyes monumental

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, quieren hacer la rosca de Reyes más grande del mundo. Foto: Cuartoscuro

Con una rosca de Reyes de 6 kilómetros de longitud, Puebla busca inscribir su nombre en el Libro Guinness de los Récords con la pieza más grande del mundo, como cierre de las festividades “Vive el invierno en Puebla Capital”.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, junto con el DIF Puebla Capital, que preside MariElise Budib, prepara la tradicional partida de esta rosca monumental, cuyo objetivo es que las familias poblanas disfruten el final de la temporada navideña y participen en un momento histórico para la capital.

¿Cuándo van por el récord?

La cita será el domingo 4 de enero, a las 17:00 horas, en el Zócalo de la ciudad. La rosca se colocará a lo largo de la avenida Reforma, desde la 11 Sur hasta el Bulevar Héroes del 5 de Mayo, donde dará vuelta para continuar hasta el cruce con la 29 Oriente.

En esta edición, se busca superar la asistencia registrada a inicios de 2025, cuando más de 10 mil personas participaron en el festejo.

Para garantizar la seguridad y la movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un operativo vial y de protección para las y los asistentes, además de coordinar los cierres en la zona.

Rosca de Reyes

La Rosca de Reyes es una tradición del 6 de enero que simboliza la llegada de los Reyes Magos. Su forma circular representa el amor infinito y la unidad familiar. En su interior se colocan figuras que recuerdan al Niño Jesús escondido; quien encuentra una, se convierte en “padrino” y, según la costumbre, debe invitar tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

