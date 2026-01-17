En 15 días de 2026 asesinan a 11 policías; Michoacán y Morelos concentran casos

GENERANDO AUDIO...

En el arranque de 2026, la violencia contra las corporaciones de seguridad no cede. De acuerdo con la organización Causa en Común, durante los primeros 15 días de enero fueron asesinados 11 policías en distintos puntos del país.

Los datos forman parte del monitoreo permanente que realiza la organización civil sobre agresiones mortales contra elementos policiales, el cual permite identificar tanto el número total de víctimas como las entidades con mayor incidencia.

Michoacán y Morelos concentran los asesinatos en 2026

Según el registro de Causa en Común, Michoacán encabeza la lista en lo que va del año, con cuatro policías asesinados, seguido de Morelos, donde se han documentado tres casos.

El resto de los homicidios de policías registrados en este periodo se distribuyen en Colima, Sinaloa, Estado de México y Puebla, con un caso en cada entidad.

Balance de 2025: casi un policía asesinado cada día

Durante 2025, la organización documentó 348 policías asesinados en México, lo que equivale a un promedio de casi un elemento al día.

La cifra representó un incremento de 9% respecto al mismo periodo de 2024, lo que confirma una tendencia sostenida de violencia contra las corporaciones de seguridad pública.

Violencia contra policías desde el inicio del sexenio

Desde el 1 de octubre de 2024, fecha que marca el inicio del actual sexenio, 453 policías han sido asesinados en el país, de acuerdo con los registros de la organización civil.

El año más violento para las policías en lo que va de las dos administraciones de la Cuarta Transformación fue 2020, cuando se contabilizaron al menos 524 policías asesinados, un promedio de 1.42 homicidios diarios.

Llamado urgente a fortalecer a las policías

En informes previos, Causa en Común ha subrayado que estas cifras reflejan un contexto de alto riesgo para quienes integran las corporaciones de seguridad pública en diversas regiones del país.

Ante este panorama, la organización reiteró la urgencia de:

Fortalecer la profesionalización y el desarrollo de las policías

Mejorar de manera sustancial sus condiciones laborales y de seguridad

Impulsar programas especiales de investigación para reducir la impunidad en los asesinatos de policías

