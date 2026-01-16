2026 se perfila como el año más importante para el turismo en México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El 2026 se perfila como un año sin precedentes para el turismo en México. Así lo afirmó Mariana Díaz, directora general de Profesionalización y Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo de México, quien destacó que el país vivirá una coyuntura histórica impulsada por grandes eventos internacionales, el fortalecimiento de su identidad cultural y una proyección global que consolidará a México como una de las principales potencias turísticas del mundo.

“El 2026 es un año histórico para la materia de turismo en México”, aseguró la funcionaria durante la inauguración de Punto México, espacio concebido para la promoción de la oferta turística, cultural y artesanal de las entidades federativas, en “Odisea México”, en Plaza Carso.

En el evento, la funcionaria detalló una agenda que colocará al país en el centro de la conversación turística internacional. De acuerdo con Díaz, el año arrancará con la participación de México como país socio invitado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará en Madrid, España.

“Estamos a seis días de ir a la Feria Internacional de Turismo, la feria más importante a nivel internacional que es FITUR en Madrid, España. Esta feria nos ha posicionado el día de hoy como socio, como país invitado, y con eso vamos a estar en el reflector de más de 150 países que participan en esta feria”, subrayó.

El Mundial más largo se vivirá en México

La agenda continuará en abril con uno de los eventos más relevantes para el sector a nivel nacional: el Tianguis Turístico, que en 2026 celebrará su 50 aniversario y tendrá como sede Acapulco.

“El Tianguis Turístico es nuestra feria nacional más importante, que cumple 50 aniversario en el mes de abril y que esperemos contar también con toda su presencia y todo el impulso que será en Acapulco”, señaló. También destacó la importancia simbólica y económica de este encuentro.

Sin embargo, uno de los momentos más relevantes del año llegará en junio, cuando México sea nuevamente protagonista del futbol mundial. “Para mitad del año, que en realidad tenemos ahí un gran evento, es el Mundial que inicia el 11 de junio y es el más extenso. Dura 38 días”, explicó Díaz.

En este contexto, subrayó un hecho histórico para el país: “México será el único país que albergará por tercera vez un evento de inauguración. Eso nos debe de llevar de la mano a un orgullo de pertenencia a este gran país”.

La funcionaria detalló que, aunque las sedes oficiales del Mundial serán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la intención es que el impacto del evento llegue a todo el territorio nacional, ya que se esperan alrededor de 5.5 millones de visitantes adicionales, lo que representará una oportunidad para detonar nuevas inversiones, fortalecer el empleo turístico y promover a México como uno de los destinos más importantes del mundo.

“Lo que buscamos es que, más allá de que el partido inaugural sea en el estadio de la Ciudad de México, vamos a buscar la proyección del partido en las capitales y en los pueblos mágicos”, explicó.

Cifras récord y derrama económica

El optimismo para 2026 está respaldado por números históricos. Díaz recordó que el turismo mexicano viene de romper récords en años recientes. “En noviembre del 2025, se tuvo la cifra récord de visitantes. Tenemos un crecimiento del 14% de visitantes versus el 2025, haciendo ya más de 8.8 millones de visitantes a México”, informó.

Actualmente, México se posiciona como el quinto país más visitado del mundo, con una aportación cercana al 9% del PIB nacional, y con alrededor de 5 millones de empleos generados por el sector. “Somos el primer empleador de jóvenes, el segundo de mujeres, alcanzando aproximadamente 5 millones de empleos en el sector turístico”, destacó, al subrayar que el turismo es un pilar para la prosperidad compartida.

Para el Mundial de 2026, se estima la llegada de alrededor de 5.5 millones de turistas internacionales durante los 38 días que dura el torneo. No obstante, la funcionaria insistió en no perder de vista la relevancia del turismo interno. “No olvidemos que más del 75% del turismo lo hace el mismo mexicano”, puntualizó.

Con una combinación de eventos históricos, promoción internacional, fortalecimiento cultural y participación social, como dijo Mariana Díaz, México está de moda y listo para consolidar uno de los años más importantes de su historia turística.

