Sheinbaum pide a EE. UU. hacer su parte en consumo de drogas, lavado de dinero y armas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a Estados Unidos asumir su parte de responsabilidad en temas como el consumo de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia México, luego de que el Departamento de Estado calificara como “inaceptables” los resultados en el combate al narcotráfico en territorio mexicano.

Desde su conferencia matutina realizada en Ecatepec, la mandataria subrayó que existe respeto, coordinación y confianza mutua entre ambos países, pero recalcó que el problema del narcotráfico debe abordarse desde un enfoque de responsabilidad compartida.

Sheinbaum responde a críticas de Estados Unidos

Sheinbaum señaló que México ha cumplido con su parte al incautar drogas y frenar su paso hacia Estados Unidos, por lo que insistió en que las autoridades estadounidenses deben reforzar acciones en su propio territorio.

“Estamos trabajando bien, colaboramos, nos coordinamos, responsabilidad compartida. A ellos también les toca una parte, que es una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, de jóvenes estadounidenses”, afirmó.

La presidenta también mencionó que del lado estadounidense persisten redes de distribución de drogas y esquemas de lavado de dinero, factores que, dijo, deben atenderse de manera paralela al combate al narcotráfico en México.

Tráfico de armas, un reclamo recurrente

Sheinbaum reiteró el reclamo del Gobierno mexicano para que Estados Unidos reduzca el tráfico de armas hacia México, al considerar que estas armas fortalecen a los grupos criminales.

“Así como nosotros incautamos droga de este lado para que no llegue allá, les hemos estado pidiendo que ellos deben disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, sostuvo.

Rechaza participación de agentes estadounidenses en operativos

La presidenta fue cuestionada sobre la publicación del New York Times y los reiterados ofrecimientos de Estados Unidos para enviar agentes o militares a México con el fin de combatir a los cárteles de la droga.

Sheinbaum insistió en que su gobierno no acepta la participación directa de fuerzas extranjeras en operativos, aunque aclaró que sí se mantiene abierta la colaboración en apoyo técnico e intercambio de inteligencia.

“Nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado y siempre hemos dicho que no. Les planteamos en dónde se puede colaborar: apoyo técnico, equipo, información e inteligencia, pero los operativos los realizan las fuerzas mexicanas”, puntualizó.

