Campesinos advierten: “sin acuerdos, no habrá Mundial”

Este viernes se reanudaron las mesas de diálogo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La mañana de este viernes se reanudaron las mesas de diálogo entre la Secretaría de Agricultura, el Frente para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas, luego de que la reunión fuera pausada la noche del jueves.

Previo al reinicio del encuentro, dirigentes de las organizaciones campesinas advirtieron que, de no alcanzarse acuerdos justos para los agricultores, impedirán la realización del Mundial de futbol.

“O hay agricultura nacional, o no hay Mundial, no podemos renunciar a esta lucha” Heraclio Rodríguez, dirigente Nacional del Frente para el Rescate del Campo Mexicano

Sobre los bloqueos masivos en las principales carreteras del país, señalaron que desde el día de ayer fueron reanudados y que se mantendrán hasta lograr un trato justo para el sector agrícola.

“Los bloqueos siempre van a estar presentes, es una lucha que no vamos a abandonar, que tenemos que ser muy responsables cuándo hacerla y cuándo hacer treguas, pero nosotros creemos que tenemos de aquí a antes del Mundial para llegar a acuerdos de un nuevo modelo de agricultura nacional. (…) No, los bloqueos están prácticamente reanudados desde el día de ayer, estamos construyendo una agenda de qué temas tenemos que tratar” Heraclio Rodríguez, dirigente Nacional del Frente para el Rescate del Campo Mexicano

¿Qué piden los campesinos?

Ayer, durante la mesa de trabajo, los productores campesinos insistieron en dos demandas centrales: sacar los granos básicos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la liberación inmediata de pagos pendientes de apoyos a productores.

Baltazar Valdez, delegado del FNRCM en Sinaloa, aseguró que existe resistencia por parte de las autoridades, ya que las organizaciones proponen un cambio en el modelo agroalimentario del país, enfocado en la autosuficiencia alimentaria.

Otro de los puntos clave fue la exigencia de que los pagos de apoyos pendientes y el esquema de pignoración queden claramente definidos y se liberen antes de que termine enero. Valdez señaló que este compromiso debe cumplirse en lo que resta del mes.

Por su parte, los transportistas señalaron que el tema de la seguridad en carreteras no fue abordado en la reunión de este miércoles, pese a que es una de sus principales preocupaciones, debido a los constantes robos y hechos de violencia en las vías federales.

