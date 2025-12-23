¿A cuánto equivale el envío de 150 millones de m³ de agua de El Cuchillo a Texas?

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, y el de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, acordaron liberar 249 millones de metros cúbicos de agua a partir del 15 de diciembre para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, luego de que el mandatario estadounidense acusara incumplimientos por parte de México.

De ese volumen total, 150 millones de metros cúbicos saldrán de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, que será la primera infraestructura en realizar el trasvase hacia Texas, de acuerdo con organismos involucrados en la operación. El envío extraordinario ha abierto el debate sobre a cuánto equivale realmente ese volumen en términos de consumo y unidades medibles de agua.

¿Qué porcentaje representa en la presa El Cuchillo?

La presa El Cuchillo, que abastece principalmente a la zona metropolitana de Monterrey y también realiza trasvases hacia Tamaulipas, tiene una capacidad total de 1 123 millones de metros cúbicos. En ese contexto, la extracción de 150 millones de m³ representaría alrededor del 16% de su volumen total.

Comparación con el sistema Cutzamala

Si se compara con el Sistema Cutzamala, uno de los embalses más importantes para el abastecimiento del Valle de México, el volumen enviado desde El Cuchillo equivaldría a cerca del 19% de su capacidad total, estimada en 728.5 millones de metros cúbicos.

Aunque se trata de infraestructuras distintas, la comparación permite dimensionar que, en términos relativos, un volumen de esta magnitud tendría un impacto considerable si se destinara al consumo urbano de las principales zonas metropolitanas del país.

¿Cuántos consumo representa para Monterrey?

Con el nivel actual de consumo en la zona metropolitana de Monterrey, estimado entre 15 y 16 mil litros por segundo, los 150 millones de metros cúbicos de agua que se enviarán desde la presa El Cuchillo a Texas equivalen aproximadamente a entre tres y cuatro meses del consumo total del sistema, lo que dimensiona el volumen del trasvase bajo las condiciones mas recientes documentadas de la demanda, tras la recuperación registrada luego de la crisis hídrica de 2022.

Equivalencia con el consumo anual de la Ciudad de México

En el caso de la Ciudad de México, donde el consumo promedio por habitante se estima entre 300 y 360 litros diarios, el volumen de 150 millones de metros cúbicos equivaldría aproximadamente a entre 12 y 15% del consumo anual total de la capital, considerando únicamente el uso doméstico, de acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la CDMX (SACMEX), ahora Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

La diferencia entre las equivalencias calculadas para la zona metropolitana de Monterrey y la Ciudad de México se explica por la escala y el tipo de medición. En Monterrey, las cifras se basan en consumo urbano efectivo medido en litros por segundo, mientras que en la CDMX los cálculos parten de estimaciones de consumo per cápita, que integran una población mayor y patrones de uso más elevados.

Pipas, albercas y otras equivalencias

El volumen de 150 millones de metros cúbicos también puede traducirse en unidades más cotidianas:

Equivale a 150 mil millones de litros de agua .

. 250 mil millones de botellas de agua de 600 ml

Representa alrededor de 15 millones de pipas de agua de 10 mil litros cada una .

. Podría llenar cerca de 79 mil albercas olímpicas, considerando una capacidad promedio de mil 890 metros cúbicos por alberca.

Comparación con infraestructura deportiva

En términos de infraestructura, el volumen enviado desde El Cuchillo equivale a más de 90 veces el volumen aproximado del Estadio Azteca, estimado en 1.6 millones de metros cúbicos, y a casi 125 veces el volumen del Estadio BBVA de Nuevo León, calculado en alrededor de 1.2 millones de metros cúbicos.

Estas equivalencias permiten dimensionar la magnitud del trasvase acordado entre México y Estados Unidos más allá de cifras técnicas.

