La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el uso de la presa El Cuchillo para la entrega de agua a Estados Unidos, en el marco del tratado de agua, tuvo fundamento legal y se realizó con el acuerdo de los gobiernos estatales involucrados, por lo que rechazó que se haya incurrido en alguna irregularidad.

A pregunta de Julio Sánchez, reportero de Uno TV, la mandataria defendió como legal el uso de presas en estados como Chihuahua y Nuevo León para cumplir el tratado bilateral, aunque no formen parte directa de la cuenca del Río Bravo. Dijo que el Gobierno federal actuó conforme a la ley y con consenso.

Acuerdos con estados y afectación mínima a agricultores

Sheinbaum explicó que el proceso se trabajó con los gobiernos estatales y que se diseñó un esquema para reducir el impacto en los productores agrícolas del norte del país. Precisó que se buscó una afectación mínima a agricultores, particularmente en:

Chihuahu a

a Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Indicó también que, para cumplir con los compromisos de entrega de agua, se planteó un mecanismo de resarcimiento con agua de otras cuencas, lo que permitió atender el adeudo sin generar afectaciones significativas. Señaló que los gobernadores de los estados involucrados estuvieron de acuerdo con el esquema propuesto.

Tamaulipas y proyectos de conducción de agua tratada

La presidenta reconoció que Tamaulipas es una de las entidades más impactadas por el uso del Río Bravo, debido a su ubicación aguas abajo. En este contexto, recordó que existe un proyecto planteado desde hace varios años para construir una línea de conducción de agua tratada desde Nuevo León hacia Tamaulipas, con fines de riego agrícola.

Sheinbaum informó también que su administración está retomando este proyecto, con la intención de iniciarlo el próximo año. Explicó que la obra permitiría garantizar agua para riego en Tamaulipas, independientemente de las condiciones de lluvia, así como dar cumplimiento a un convenio firmado desde hace años que no se había materializado.

Fundamento legal y comunicación con Estados Unidos

Ante el cuestionamiento directo sobre si estas acciones cuentan con respaldo jurídico, la presidenta afirmó que el Gobierno federal actuó dentro del marco legal. “Nosotros no hacemos nada ilegal”, respondió.

También confirmó que el uso de la presa El Cuchillo y el esquema de cumplimiento del tratado fueron temas abordados con autoridades de Estados Unidos, y que la información se presentó de manera transparente.

Papel de Conagua y riego eficiente

Sheinbaum señaló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dará seguimiento permanente a este esquema, como parte de una estrategia integral que incluye inversión en riego eficiente, especialmente en el norte del país.

Detalló que el programa de riego eficiente se aplica en diversos distritos a nivel nacional, con énfasis en las regiones del norte, y busca reducir el uso de agua en el campo, incrementar la productividad agrícola y promover la sustitución de cultivos por otros que requieran menor consumo hídrico.

Añadió que estas acciones se realizan en coordinación con agricultores y gobiernos estatales, con el objetivo de cumplir con el tratado internacional y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones productivas del sector agrícola en México.

