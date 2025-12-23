Este lunes en la madrugada iniciará el desfogue de la Presa El Cuchillo; piden alejarse del río San Juan

GENERANDO AUDIO...

La medianoche del lunes inició el desfogue de la Presa El Cuchillo, en el municipio de China, Nuevo León, por lo que autoridades alertaron a la población a mantenerse alejada del cauce del río San Juan. La SRE confirmó entrega de agua a Estados Unidos.

Según destacaron los gobiernos de China y General Bravo, aledaño a la zona, desde las 00:01 horas de este lunes se abrirá una de las siete compuertas del embalse, a fin de permitir la salida del vital líquido.

Gobierno de México anuncia medidas extraordinarias

Tras darse a conocer el desfogamiento de la presa, este domingo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que “se han identificado acciones extraordinarias” para cumplir con la entrega del líquido acordada en el Tratado de Aguas de 1944, “conforme a la disponibilidad de agua existente en la cuenca mexicana del Río Bravo”.

En su comunicado, la dependencia federal agregó que entre las acciones extraordinarias destacan entregas de agua del río San Juan, que se “realizarán considerando las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México”, acotando que se realizarán cuando haya disponibilidad operativa en el sistema hidráulico nacional.

Mientras que será a dicho río San Juan a donde este lunes se verterá el agua que se desfogue de la Presa El Cuchillo, como se alertó a los municipios de China y General Bravo, a través de la presa Marte R. Gómez, cuya extracción habría aumentado en los últimos días, según reportes.

¿Por qué desfogarán la Presa El Cuchillo?

El anuncio fue realizado por ambos ayuntamientos a través de sus cuentas de Facebook, destacando que el llamado a mantenerse lejos del río tiene únicamente fines preventivos.

Sin embargo, las autoridades locales, ni el gobierno estatal ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han informado el porqué de la apertura de la compuerta, así como tampoco el nivel que mantiene la presa, toda vez que en la plataforma de la dependencia federal aparece al 92%, con fecha al 23 de abril pasado.

Mientras que, en días pasados, productores agrícolas del norte de Tamaulipas aseguraron que se planea extraer al menos el 11% del agua del Cuchillo, alrededor de 150 millones de metros cúbicos, para llevar el líquido a Texas a través del trasvase por la presa Marte R. Gómez, utilizada para la agricultura de la región.

Ante ello, pidieron al Gobierno federal una compensación por las afectaciones que esto podría ocasionar al campo en el norte del país, toda vez que las autoridades no han informado si en efecto el agua que se desfogue este lunes será para el pago de deuda a Estados Unidos en el marco del Tratado de Aguas de 1944.

