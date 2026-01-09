Enfermos graves y pobres, los más afectados por los recortes presupuestales a hospitales de alta especialidad
El recorte de más de 10 mil millones de pesos a hospitales e institutos de alta especialidad para 2026, pega a los más pobres. Judith Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y Éctor Jaime Ramírez Barba, doctor y diputado, coinciden.
“Estos recortes a estas instituciones, en efecto, estarían impactando sobre todo a la población más vulnerable”
Judith Méndez Méndez / dir. adjunta Investigación CIEP
“A mí me parece que la población más desfavorecida va a seguir sufriendo”
Éctor Jaime Ramírez Barba / diputado PAN
El Hospital Infantil Federico Gómez es uno de ellos, con un recorte de 935 millones de pesos. Ahí se atiende al nieto de doña Herlinda.
“- Es mi nietecito de una de mis hijas
– ¿qué tiene?
– Tiene leucemia, ahorita está él en su semana de quimioterapia fuerte”
Herlinda / abuela de paciente
Al saber que éste y otros hospitales tendrán menos dinero, la señora Herlinda reflexiona.
“Yo pediría al gobierno que no haga eso, porque lo que se van a llevar ahora sí son los niños, y ellos son los que van a padecer, porque no tendrían atención de medicina, principalmente; que apoyen al hospital, porque la verdad es muy bueno”
Herlinda / abuela de paciente
Al Instituto Nacional de Cardiología también se le recortaron 937 millones pesos. Brian es uno de sus pacientes.
“Casi no nos dan medicinas, a mí no me han dado, nada más me han dicho que venga a consultas, y las citas y a chequeos, pero medicinas no”
Brian / paciente Instituto Nacional de Cardiología
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi, ahora la gente gasta más en salud.
“De 2018 a 2024 aumentó más del 40 por ciento, eso nos habla nuevamente de que cuando hay un gasto de bolsillo elevado se asocia con una baja o mala inversión en salud”
Judith Méndez Méndez / dir. adjunta Investigación CIEP
Otros centros de salud con recortes graves son:
- Instituto Nacional de Geriatría: 31 millones de pesos menos, (23 %)
- Instituto Nacional de Medicina Genómica: 42 millones menos
- Instituto Nacional de Neurología: 437 millones de pesos menos (25 %)
- Instituto Nacional de Pediatría: 936 millones menos (26 %)
- Instituto Nacional de Perinatología: 266 millones de pesos menos
- Instituto Nacional de Psiquiatría: 114 millones menos
- Instituto Nacional de Rehabilitación: 647 millones menos (25 %)
- Instituto Nacional de Salud Pública: 110 millones menos
Éctor Jaime Ramírez afirma que estos recortes provocan cifras mortales.
“En el informe reciente de la OCDE, 170 mil muertes prevenibles ocurrieron en México. Es decir, muertes que nunca debieron haber ocurrido por un mal sistema de salud”
Éctor Jaime Ramírez Barba / diputado PAN
“Queremos un poco más de atención, nada más
– ¿Ustedes no tienen seguridad social?
– No
– ¿IMSS, ISSSTE?
– Somos de bajos recursos, si el gobierno no da, pues cómo”
Eliseo González / familiar de paciente Instituto Nacional de Cardiología
