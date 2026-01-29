¿Qué estados de México se verán beneficiados por el Mundial 2026 y cómo?

GENERANDO AUDIO...

El Mundial tendrá un impacto directo en tres estados de México. Foto: Cuartoscuro

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un momento histórico para México, ya que será el primer país en organizar tres Mundiales de la FIFA.

Más allá de lo deportivo, el evento ha despertado expectativas por su impacto económico, turístico y social, debido a que atraerá millones de visitantes, inversiones y obras de infraestructura en distintas regiones del país.

¿Qué estados se verán beneficiados por el Mundial?

El Mundial 2026 tendrá un impacto directo en tres estados de México:

Ciudad de México

Jalisco

Nuevo León

En conjunto recibirán 9 encuentros del torneo, incluido el partido inaugural el 11 de junio de 2026.

La Ciudad de México será la sede principal, con cinco partidos, entre ellos el juego inaugural y encuentros de fases eliminatorias. Guadalajara y Monterrey recibirán cuatro partidos cada una, principalmente de la fase de grupos y dieciseisavos de final.

De acuerdo con estimaciones oficiales de la Federación Mexicana de Futbol, el Mundial 2026 dejará en México una derrama económica cercana a 500 millones de dólares, impulsada por hospedaje, transporte, consumo y turismo.

Infraestructura y obras clave rumbo al Mundial

Uno de los principales beneficios será la inversión en infraestructura urbana y movilidad. En la capital del país se anunció la renovación del Estadio Azteca, con una inversión estimada en 150 millones de dólares, además de mejoras en vialidades, transporte público y rutas de conexión con el AICM y el AIFA.

“Vamos a estar trabajando para el mejoramiento urbano alrededor del Estadio Azteca, sabemos del trabajo que se está haciendo de restauración de este emblemático e histórico estadio, que están recuperando conforme a la arquitectura original de Pedro Ramírez Vázquez y sabemos que todo esto que se está haciendo”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La CDMX espera recibir un total de 19 millones de visitantes: 14 millones que usualmente visitan la ciudad, sumado a los 5 millones que acudirán por el Mundial.

Nuevo León tendrá una inversión de 2 mil millones de pesos del Gobierno Federal para apoyar obras de transporte y movilidad, recursos que se suman a los 34 proyectos estatales en marcha, entre ellos:

Líneas 4 y 6 del Metro

Puesta en operación de 4 mil nuevos camiones

Rehabilitación del Parque Fundidora

En Jalisco, entre los principales beneficios destacan la renovación total de la cancha del Estadio Guadalajara, la modernización de su red de wifi gratuito, la realización del Fan Fest durante los 39 días del torneo en el Centro Histórico y la rehabilitación de 270 canchas de futbol en los 125 municipios del estado.

A esto se suman la remodelación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, nuevas rutas aéreas con Estados Unidos y Canadá, la entrada en operación de la Línea 4 del transporte público, la futura Línea 5 de electromovilidad

¿Habrá beneficios para otros estados?

Aunque sólo tres estados son sedes oficiales, autoridades federales y turísticas han señalado que el Mundial 2026 buscará generar beneficios indirectos en otras entidades, mediante rutas turísticas, activaciones culturales y promoción nacional de destinos.

El Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para México, pero su impacto real dependerá de cómo se aproveche antes, durante y después del torneo.

