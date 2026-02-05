Este jueves no habrá conferencia Mañanera; Sheinbaum participará en ceremonia por la Constitución

GENERANDO AUDIO...

Estos días no habrá Mañaneras del Pueblo. Foto: Cuartoscuro

Este jueves no se realizará la conferencia Mañanera, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum por la noche a través de su cuenta de X, reanudándola hasta el viernes.

Asimismo, acotó que la de este 6 de febrero se llevará a cabo desde Morelia, Michoacán, donde realizará diversas actividades con el gobierno de la entidad.

¿Por qué no habrá Mañanera este jueves?

Según publicó Claudia Sheinbaum en su cuenta de la red X, este jueves 5 de febrero no realizará conferencia Mañanera, como tiene acostumbrado, debido a que viajará a Querétaro para participar en la ceremonia por el 109 Aniversario de la Constitución Mexicana.

Mientras que, como es acostumbrado, el acto cívico con motivo de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1917, se llevará a cabo en el Teatro de la República, de la capital queretana.

A esta también acudirán las presidentas de la Cámara de Diputados, Laura Itzel Castillo, y del Senado, Kenia López Rabadán, así como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

Toda vez que, según acotó la mandataria federal, la conferencia Mañanera volverá a realizarse este viernes 6 de febrero, en esta ocasión desde Morelia, Michoacán, como ha sucedido desde enero pasado.

En esta ocasión, Sheinbaum visitará Morelia, donde se reunirá con el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, y llevará a cabo la evaluación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Este, recordó el mandatario estatal, se compone de 100 compromisos anidados en 12 ejes principales, entre los cuales figuran seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura y desarrollo.

